Iluminação especial do prédio do Congresso integra ações de conscientização sobre infertilidade

O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado na cor laranja, desta sexta-feira a domingo (21 a 23), como parte das ações de conscientização sobre infertilidade. O mês de junho é, mundialmente, dedicado a campanhas sobre o tema. A iluminação especial foi sugerida pelo deputado Pedro Westphalen (PP-RS).

A infertilidade afeta aproximadamente 15% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além de trazer à população informações com embasamento científico sobre o tema, a campanha tem como objetivo alertar para a necessidade de procurar ajuda especializada aos primeiros sinais do problema.

Como a fertilidade natural é altamente sensível ao avanço da idade, o fato de postergar a maternidade, seja por questões profissionais, familiares ou econômicas, favorece o surgimento de patologias do aparelho reprodutor.

Causas

Entre os homens, as causas mais comuns de infertilidade são alterações nos testículos e no esperma, patologias na próstata e até obesidade. Entre as mulheres, menopausa precoce, endometriose, problemas nas trompas, no útero ou nos ovários.

Tratamento

Muitas vezes, a infertilidade tem cura, e a medicina reprodutiva vem conquistando expressivos avanços, como fertilização in vitro , inseminação artificial e criopreservação de sêmen e óvulos, entre outros métodos reprodutivos.