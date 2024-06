Cancelamento unilateral de planos de saúde é tema de audiência na Câmara na terça-feira

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Saúde da Câmara dos Deputados promovem na próxima terça-feira (25) audiência pública sobre cancelamentos unilaterais de planos de saúde de pessoas com deficiência e doenças graves pelas operadoras dos planos.

O debate atende a pedido da deputada Maria Rosas (Republicanos-SP) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

O Procon de São Paulo constatou um aumento de 85% entre abril e maio deste ano nas reclamações de consumidores em relação a cancelamentos unilaterais de contratos de planos de saúde por parte das empresas."Esses cancelamentos deixam os beneficiários em uma situação de extrema vulnerabilidade", lamenta Maria Rosas.

Maria Rosas lembra que mesmo beneficiários que estavam com o pagamento em dia tiveram os planos cancelados. "Isso levanta questionamentos sobre a ética e a legalidade das práticas adotadas pelas operadoras de planos de saúde", afirma a parlamentar.

No fim do mês passado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou um acordo com as operadoras de planos de saúde para suspender os cancelamentos.