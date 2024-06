Com obras em São Borja, Rosário do Sul e Caxias do Sul, programa Lição de Casa investe mais de R$ 626 mil

Mais de R$ 626 mil foram investidos pelo programa Lição de Casa, coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, em uma obra iniciada e mais duas concluídas em escolas estaduais. Foram beneficiadas instituições de Caxias do Sul, Rosário do Sul e São Borja.

Obras concluídas

Instituto Estadual de Educação (IEE) Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

Além de passar por uma reforma do auditório e do ginásio, o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, teve um muro de contenção reconstruído. Executada pela LMC Construções e fiscalizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul, a obra foi finalizada em 19 de maio e teve investimento de mais de R$ 58 mil. Localizada na Avenida Júlio de Castilhos, 3947, Bairro Cinquentenário, a escola tem 856 estudantes.

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) de Timbaúva, em São Borja

A EEEM de Timbaúva recebeu mais de R$ 106 mil para adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Executada pela Solv Construtora e Soluções e fiscalizada pela 10ª Crop, de Uruguaiana, a obra foi finalizada no início de maio. Foram beneficiados os 48 alunos da escola, localizada na Vila Timbaúva, no 3º Distrito.

Obra iniciada

EEEM Plácido de Castro, em Rosário do Sul

Para a Plácido de Castro foram destinados R$ 461 mil para a construção de um novo muro e reforma no telhado. A obra, iniciada em 13 de junho, tem execução da Tettosul Engenharia e fiscalização da 19ª Crop, de Santana do Livramento. O prazo de conclusão é de 120 dias. A escola conta com 1.141 alunos e está localizada na Rua Andradas, 2483, Bairro Centro.

Sobre o Lição de Casa

O programa Lição de Casa prevê investimentos de R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na rede estadual.