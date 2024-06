Iluminação laranja no Congresso destaca o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras

O Congresso Nacional está iluminado na cor laranja nesta quinta-feira (20), em celebração do Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. A data, 6 de junho, foi instituída pela Lei 12.026/09 , a fim de divulgar as medidas preventivas necessárias à redução da incidência de acidentes envolvendo queimados.

Queimaduras são feridas traumáticas causadas nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos.

São classificadas como de primeiro, segundo e terceiro graus, conforme a sua profundidade e tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo percentual da superfície corporal acometida.

Os principais agentes causadores de queimaduras são líquidos superaquecidos, combustível, chama direta, superfície superaquecida, eletricidade, agentes químicos, agentes radioativos, radiação solar, frio e fogos de artifícios.

Primeiros socorros

Diante de acidente em que a vítima tenha sofrido queimadura, é importante colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por aproximadamente dez minutos.

Compressas úmidas e frias também são indicadas. Se houver poeira ou insetos no local, mantenha a queimadura coberta com pano limpo e úmido.

No caso de queimaduras em grandes extensões do corpo, por substâncias químicas ou eletricidade, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes.

Recomendações importantes:

• nunca toque a queimadura com as mãos;

• nunca fure bolhas;

• nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;

• nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;

• nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura, somente o médico sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado.

Prevenção:

• dentro de casa, evite fumar, principalmente deitado;

• em queimaduras elétricas, retire o fio da tomada ou desligue a energia geral;

• não manipule álcool próximo a objetos inflamáveis;

• não utilize álcool líquido diretamente sobre o fogo;

• investigue com frequência vazamentos de gás;

• mantenha crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos e sempre direcione o cabo das panelas para a área do fogão;

• teste a água do banho com o dorso da mão antes de molhar a criança;

• mantenha objetos aquecidos longe do alcance de crianças;

• mantenha produtos de limpeza fora do alcance das crianças;

• use protetor em todas as tomadas elétricas da casa;

• mantenha cabos e alças de panela de cozinha em bom estado;

• ao acender um fósforo, mantenha o palito longe do rosto;

• ao acender uma vela, observe se está longe de produtos inflamáveis, como botijões de gás, solventes ou tecidos;

• não manipule álcool, querosene, gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do fogo. Esses produtos devem ser guardados longe do alcance de crianças;

• em festas juninas, dê preferência a fogueiras pequenas, que só devem ser acesas longe de matas, depósitos de papel, produtos inflamáveis ou ventanias.