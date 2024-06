Centro vai avaliar aptidão física e performance no esporte

O sedentarismo atinge cerca de 47% da população brasileira, um dos índices mais altos da América Latina, segundo dados de 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em contrapartida, a prática de exercícios físicos regulares, segundo a OMS, ajuda a prevenir e controlar doenças e aumenta a longevidade e a qualidade de vida da população.

Pensando em garantir um atendimento integrado de pessoas que buscam conhecer ou melhorar a sua aptidão física, aumentar a performance no esporte, avaliar suas condições clínicas, cardiológicas e pulmonares, entre outros aspectos, começou a funcionar em Curitiba, a Eco Performance Humana.

A Clínica promete oferecer uma abordagem integrada completa para atender atletas amadores, profissionais, pessoas que desejam iniciar alguma atividade física, pacientes em reabilitação cardiológica, metabólica, pulmonar, neurológica, oncológica, ortopédica e aqueles que buscam um estilo de vida mais ativo e saudável.

"Na língua portuguesa, frequentemente associamos a palavra "performance" à ideia de alta performance, mas é importante reconhecer que ela abrange uma gama mais ampla de contextos. Aprimorar a forma como nos movemos no dia a dia, como levantar de uma cadeira com mais facilidade, também é uma forma de melhorar a performance. Da mesma forma, correr uma maratona mais rápido é outro exemplo de aprimoramento da performance. Em resumo, "performance" pode ser aplicada a diversas áreas e atividades, não se limitando apenas a resultados excepcionais", explica o médico cardiologista e pesquisador do esporte, Dr. Fabrício Braga, responsável por trazer a proposta inovadora para Curitiba.

Medicina 3.0

Ele explica que o diferencial do local será colocar o paciente no centro da decisão, a chamada medicina 3.0, que é focada no indivíduo, atendendo suas dores e necessidades.

"Ao longo dos anos, a prática médica fragmentou a abordagem ao cuidado da saúde. Neurologistas se concentram no cérebro, cardiologistas no coração, e assim por diante. No entanto, cada pessoa é única, com uma complexidade que vai além de uma única parte do corpo. Integrar a atuação de uma equipe em torno da decisão e condição do paciente não só aprimora o cuidado, mas também os resultados. Essa é a proposta central: reconhecer a integralidade do indivíduo e adotar uma abordagem colaborativa para promover uma saúde mais abrangente e eficaz", reforça, Dr. Fabrício, que é mestre em cardiologia pela UFRJ, chefe médico do Triathlon Brasil, pesquisador em área da ciência do esporte, reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício, com contribuições científicas relevantes sobre a aptidão física de atletas e não atletas e pesquisas na área de benefício da saúde gerados pelo exercício físico.

A nova clínica de performance humana, localizada no 6º andar do Eco Medical Center, foi inaugurada nesta terça-feira (04), e contará com uma equipe qualificada, atuando em parceria com o Laboratório de Performance Humana (LPH) do Rio de Janeiro. A equipe tem como coordenadores o cardiologista Dr. Marcelo Leitão, a pneumologista Dra. Josiane Marchioro e o fisioterapeuta e educador físico, Maurício Mandim.

Participaram da inauguração atletas como o ex-jogador de futebol Ricardinho, jornalistas esportivos, profissionais de saúde e convidados.

Diferentes tipos de avaliações

A Eco Performance Humana também contará com avaliações cardiológicas para vários públicos e objetivos. O cardiologista Dr. Marcelo Leitão, que há mais de 30 anos atua na área de medicina esportiva em Curitiba, afirma que a avaliação detalhada de atletas, equipes esportivas e do público em geral que busca otimizar resultados é extremamente valiosa.

"O trabalho envolve desde a avaliação clínica, o exame físico, teste cardiopulmonar, análise da composição corporal, testes de força muscular e equilíbrio. Tudo isso contribui para prevenir condições cardiológicas existentes, evitar lesões e potencializar resultados", informa o Dr. Marcelo Leitão, que é diretor científico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e traz em seu currículo a atuação em times de futebol, duas Olimpíadas e Maratonas Internacionais.

Segundo ele, a Eco Performance Humana terá, na área esportiva, um atendimento voltado para avaliar o potencial de atletas e jovens em desenvolvimento como futuros atletas e também do público em geral para otimizar a saúde e a qualidade de vida.

Já a pneumologista Dra. Josiane Marchioro, conta que o atendimento abrangerá pacientes em reabilitação por diferentes condições de saúde, como doenças neurológicas, oncológicas, pulmonares, cardíacas e ortopédicas. O objetivo principal é restaurar a autonomia e a capacidade física dos pacientes para atividades diárias, proporcionando uma vida mais ativa e saudável.

Quem será atendido pela Eco Performance Humana?