Dnit retira radares de velocidade em todo o RS

Os irmãos, que gravaram o primeiro álbum em 1983, fizeram parte do quinteto de ouro da música sertaneja, já que sempre estiveram entre as cinco mai...

Geral Há 58 minutos Em Geral Cantor Chrystian morre em São Paulo, aos 67 anos Os irmãos, que gravaram o primeiro álbum em 1983, fizeram parte do quinteto de ouro da música sertaneja, já que sempre estiveram entre as cinco mai...