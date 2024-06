Comissão de Educação discute integração entre graduação, ensino técnico e mercado de trabalho

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (20) sobre o tema "Integração inteligente entre mercado de trabalho e expansão das graduações e do ensino técnico." O debate foi solicitado pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e será realizado às 14 horas, no plenário 10.

Segundo a deputada, a audiência pública tem como objetivo ouvir especialistas sobre a importância de mão de obra especializada dos setores produtivos alinhadas com oferta de vagas nos cursos superiores e técnicos. "Isso é crucial para garantir que a formação oferecida às novas gerações esteja em consonância com as demandas econômicas e sociais, tanto em nível nacional quanto regional", afirma.