Passaporte em Santa Rosa vai selecionar os melhores Cavalos Crioulos da região

Entre os dias 20 e 23 de junho, a cidade de Santa Rosa (RS) vai sediar mais uma etapa seletiva para a Morfologia Expointer 2024. Será a Exposição Passaporte, organizada pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Noroeste Gaúcho. Serão “passaporteados” os quatro melhores machos e as quatro melhores fêmeas da exposição. O evento acontece na sede do Núcleo, no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson.

O presidente do Núcleo, Jean Benatti, afirma que é grande a procura para inscrições. Muitos são oriundos de outras seletivas e tentam, novamente, uma vaga. Essa decisão, contudo, estará nas mãos do jurado Fernando Horst. “O Fernando já foi jurado da final do Freio Jovem, em 2017, julgou algumas classificatórias e também foi jurado da final do Freio de Ouro do ano passado. É um jurado da nova leva que está vindo aí e que vai fazer a avaliação do nosso evento”, destaca Benatti.

Além da seleção das melhores fêmeas e dos melhores machos que irão para a grande final da Morfologia, em agosto, na Expointer, o Núcleo também realiza julgamentos na categoria Incentivo e duas provas esportivas, Campereada e Paleteada, consideradas já tradicionais. Também está na programação do evento a realização de um Remate de Coberturas e Remate Crioulo dos Costeiros.

Confira a programação

20 de Junho de 2024 (Quinta-feira)

8h às 18h – Entrada dos animais Incentivo e Passaporte

15h – Concentração de Machos

21 de Junho de 2024 (Sexta-feira)

8h – Admissão dos Incentivos e Marcados

10h – Início dos julgamentos Incentivo e, na sequência, Campeonatos

12h Almoço na sede do Núcleo

18h Mostra dos animais do remate Crioulos dos Costeiros

20h – Remate de Cobertura do Núcleo e Remate Crioulo dos Costeiros

22 de Junho de 2024 (Sábado)

8h30min – Reinício Julgamentos Marcados (Categorias)

12h – Almoço na sede do Núcleo

14h – Campeonato e Grande Campeonato

18h Entrega de Prêmios na Sede do Núcleo

19h – Assados dos Costeiros