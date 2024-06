Greve em universidades é tema de audiência na Câmara nesta quinta-feira

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discute nesta quinta-feira (20) a greve da educação pública federal.

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Glauber Braga (Psol-RJ), e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

Braga lembra que servidores de universidades e institutos federais estão em greve há mais de três meses em busca de reposições de perdas salariais.

Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, pediu, em audiência na Câmara, o fim da greve nas universidades federais. Segundo o ministro, o governo reconhece o papel dos servidores públicos federais e, por isso, recebeu o movimento grevista e fez propostas de reestruturação de carreiras e reajustes de benefícios para serem implementadas até 2026.

“Depois de anos sem reajuste, no primeiro ano do governo do presidente Lula, foram dados 9% de reajuste a todos os servidores públicos federais”, disse Camilo Santana.

A Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Minas Gerais já interromperam a paralisação.