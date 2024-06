Debatedores destacam importância da indústria da Defesa em audiência na Câmara

A importância estratégica da Base Industrial de Defesa (BID), ou seja, empresas que fornecem armamentos e equipamentos bélicos, foi discutida numa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Para os especialistas ouvidos no debate, a Base Industrial de Defesa desempenha um papel fundamental na proteção das fronteiras e do território nacional, garantindo a soberania e a integridade do País. Além disso gera impactos na economia, tecnologia de ponta e na política externa brasileira.