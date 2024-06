Classificação provisória de candidatos ao Banco de Cadastro Temporário da Rede Estadual é publicada

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta terça-feira (18/6), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, a lista de inscrições deferidas e indeferidas, bem como a classificação com empate, para o banco de cadastro temporário que é utilizado para contratações emergenciais pela Rede Estadual.

O edital foi aberto devido à escassez de profissionais no banco temporário em algumas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e em determinados componentes curriculares. Mais de 23 mil interessados se inscreveram para as vagas de professor, especialista de educação e servidor de escola.

Conforme o cronograma, o candidato que discordar da classificação pode entrar com recurso de forma virtual, na plataforma de inscrições, até às 12h de quinta-feira (20/6). A homologação da classificação será publicada em 28 de junho e terá validade de um ano.

No caso dos professores classificados, o sorteio de desempate ocorrerá em 25 de junho. O desempate para os cargos de especialista e de servidor de escola será realizado em 26 de junho. Haverá transmissão ao vivo dos sorteios pelo canal TV Seduc RS, no Youtube.

O indeferimento de solicitações de cadastro ocorreu quando não houve o envio da documentação exigida no momento da inscrição ou quando o interessado não preencheu os requisitos mínimos previsto pelo edital.