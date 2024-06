Vice-governadora destaca potencial econômico de SC em encontro com cônsul-geral da República Tcheca

Foto: Richard Casas / GVG

A vice-governadora Marilisa Boehm recebeu o cônsul-geral da República Tcheca no Brasil, Miloš Sklenka, nesta terça-feira, 18. A conversa, realizada no Centro Administrativo do Governo do Estado, em Florianópolis, teve como pauta a ampliação da relação comercial entre Santa Catarina e a nação europeia.



Marilisa citou o potencial econômico do estado, que tem posição privilegiada pela proximidade com os demais países do Mercosul, além de uma logística consolidada com os portos de Imbituba, Itajaí, Itapoá, Navegantes e São Francisco do Sul. De acordo com ela, as características firmadas na inovação tecnológica, na força da indústria e do comércio catarinense, e no investimento que o Governo do Estado vem fazendo na área de formação de mão de obra especializada por meio de cursos técnicos para a rede estadual de ensino e do programa Universidade Gratuita são diferenciais decisivos para a atração de empresas estrangeiras. “Santa Catarina é um estado próspero e seguro e propício para receber investimentos”, comentou a vice-governadora.



Sklenka, que trouxe representantes de quatro empresas tchecas interessadas em exportar para Santa Catarina, sugeriu que o governo catarinense organize missões empresariais para irem até o país do leste europeu. “Eu tenho certeza que os empresários não conhecem as oportunidades que existem entre nossos países. E, por isso, é importante fazer esse tipo de missões, onde eles podem ver com os próprios olhos oportunidades que existem em diferentes áreas de economia”, explicou.



Na visão do cônsul-geral, existe um potencial não só para comércio, mas também para investimentos, projetos conjuntos e criação de empresas mistas. A vice-governadora Marilisa Boehm, que vai levar o assunto para o governador Jorginho Mello, avaliou a reunião como positiva. “Ficou claro que é possível ampliar o mercado para empreendedores catarinenses na República Tcheca”, concluiu.



Acompanharam o encontro os secretários de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck, da Saúde, Diogo Demarchi Silva, e o gerente de projetos Jairo Afonso Henkes, representando o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Mais informações:

Jornalista Alessandro Bonassoli

Assessoria de Comunicação

Gabinete da Vice-governadora

(48) 3665-2186

E-mail: [email protected]