Dia da Vitória marca o encerramento da Semana do Mutirão Enem 2024

Na escola Cônego Albino Juchem, de Venâncio Aires, todos os estudantes do 3°ano se inscreveram no Enem -Foto: 6ª CRE

Ao longo da última semana de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, a Secretaria da Educação (Seduc) promoveu uma série de atividades de mobilização nas escolas estaduais de Ensino Médio, com o objetivo de incentivar os estudantes do terceiro ano a se inscreverem nas provas. A campanha, intitulada Mutirão Enem 2024, começou na segunda-feira e se encerrou nesta sexta-feira (14/6), com o Dia da Vitória.

A data celebrou as escolas que conseguiram inscrever 100% de seus alunos. Essas instituições foram incentivadas a celebrar a conquista tanto no ambiente escolar, com atividades comemorativas, quanto nas redes sociais. A Seduc divulgou imagens e vídeos das escolas que alcançaram essa meta em suas plataformas digitais.

Com o slogan “Nenhum aluno fica para trás”, as ações do mutirão fizeram parte de um esforço coordenado pela secretaria e pelas 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para garantir a participação e o engajamento de estudantes de todas as regiões do Estado.

A secretária Raquel Teixeira ressaltou os resultados positivos da adesão da comunidade escolar. “A porta da universidade está aberta. Seja qual for o sonho que o aluno tenha – viajar, ser médico, ajudar a família –, ele passa pela universidade. É uma chance de melhorar de vida, de realização de sonhos”, ressaltou.

A iniciativa também destacou o protagonismo dos estudantes, que colaboraram na criação de materiais, atividades e conteúdos para as mídias sociais. A partir do trabalho de professores, diretores, alunos e da equipe diretiva, as ações de incentivo foram realizadas em uma abordagem colaborativa, com mutirões que passaram nas salas de aula para mostrar a importância da prova, disponibilizando acesso a computadores e explicando como fazer as inscrições.

Devido à crise climática que afetou o Estado em maio, todos os candidatos do Rio Grande do Sul estavam isentos da taxa de inscrição para o exame.

A Rede Estadual tem 1.106 escolas de Ensino Médio e atende a 273.115 alunos, dos quais 71.673 estão no terceiro ano.

Os resultados das provas do Enem são utilizados como critério de seleção em instituições de ensino superior, principalmente em universidades federais e estaduais, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As notas do exame também podem garantir bolsas de estudo em instituições privadas, por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni).

O Enem é composto por avaliações que abrangem uma redação e quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.