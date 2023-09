Metabase Q se une à comunidade internacional de inovadores do Fórum Econômico Mundial

Metabase Q, uma solução líder em segurança cibernética completa, anunciou hoje que se uniu no Fórum Econômico Mundial (FEM)àComunidade Internacional de Inovadores. A Comunidade Internacional de Inovadores é um grupo apenas para convidados das startups e scaleups mais promissoras do mundo que estão na linha de frente da inovação ética tecnológica e de modelos de negócios.

O Fórum Económico Mundial ofereceàComunidade Internacional de Inovadores uma plataforma para interagir com líderes dos setores público e privado. As empresas convidadas a se tornarem inovadoras a nível internacional irão interagir com plataformas relevantes do Fórum para ajudar a definir a agenda mundial sobre questões-chave. Ao contribuir com a plataforma do Centro de Segurança Cibernética, a Metabase Q e outros parceiros estão liderando a resposta global para superar a crise atual e formar a futura resiliência.

"Temos o prazer de ter a Metabase Q ingressando na Comunidade Internacional de Inovadores e ficamos na expectativa quanto às contribuições da equipe ao Centro de Segurança Cibernética", disse Verene Kuhn, Chefe da Comunidade Internacional de Inovadores do Fórum Econômico Mundial. "A Metabase Q estará empenhada em diversos fluxos de trabalho que buscam aumentar a resiliência cibernética ao redor do mundo."

"As ameaças cibernéticas atuais não conhecem fronteiras; eles são mundiais, implacáveis e em constante evolução. Frente aos desafios tão onipresentes, a defesa também deve ser mundial", disse Mauricio Benavides, Diretor Executivo e Cofundador da Metabase Q. "A adesãoàComunidade Internacional de Inovadores do Fórum Econômico Mundial destaca nosso compromisso na Metabase Q de promover uma defesa global e unida contra estes adversários digitais. Juntos, podemos pavimentar o caminho a um futuro digital mais seguro e resiliente para todos."

O Fórum Econômico Mundial é a Organização Internacional para a Cooperação Público-Privada. O Fórum envolve os principais líderes políticos, empresariais, culturais e outros da sociedade para dar forma às agendas mundiais, regionais e industriais. Fundado em 1971 como uma fundação sem fins lucrativos e com sede em Genebra, Suíça, é independente, imparcial e não está associado a quaisquer interesses especiais.

Sobre a Metabase Q:

A Metabase Q oferece uma plataforma de ponta a ponta que permite às empresas administrar, medir e amadurecer sua segurança cibernética. A plataforma unificada da empresa se integraàinfraestrutura existente de clientes para possibilitar recursos e processos avançados de segurança cibernética. Financiada por investidores de classe mundial, incluindo SYN Ventures, GBM e outros, a Metabase Q teve sua criação para tornar a segurança cibernética acessível, compreensível e gerenciável, sobretudo para empresas no mercado latino-americano, mas agora com presença internacional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230922831068/pt/

[email protected]

+1 (628) 225-1281

+52 55 2211 0920