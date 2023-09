CPMI ouve extremista que tentou explodir caminhão de querosene em Brasília

A CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro vai ouvir Alan Diego dos Santos Rodrigues na quinta-feira (28), a partir das 9h . Ele foi preso no final do ano passado por participar da tentativa de explosão de uma bomba colocada em um caminhão-tanque de querosene no aeroporto de Brasília. Foi condenado a mais de cinco anos de prisão.

A convocação para depoimento de Alan Rodrigues atende a requerimentos apresentados pela relatora da CPMI, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pelos senadores Izalci Lucas (PSDB-DF), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Ana Paula Lobato (PSB-MA) e pelos deputados federais Carlos Sampaio (PSDB-SP), Rubens Pereira Júnior (PT-MA), Rogério Correia (PT-MG), Duarte Jr. (PSB-MA), Duda Salabert (PDT-MG) e Delegado Ramagem (PL-RJ).

De acordo com o senador Izalci, “o extremista Alan Diego dos Santos Rodrigues disse em depoimento no Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal que recebeu, no acampamento localizado em frente ao QG do Exército, a bomba colocada em um caminhão perto do aeroporto”.

No mesmo depoimento, o convocado teria confirmado a participação de George Washington de Oliveira , fornecedor do artefato que seria instalado no para-lama de um caminhão-tanque com mais de 60 mil litros de querosene de aviação. Já o jornalista Wellington Macedo de Souza teria ajudado Alan Rodrigues a levar a bomba até o aeroporto.

A senadora Ana Paula argumenta que os atos golpistas e de vandalismo de 8 de janeiro “foram o final trágico de uma jornada iniciada muito antes”.

“A escalada golpista teve muitos capítulos, mas, sem dúvida, um dos mais marcantes foi o da tentativa de atentado com bomba, ocorrido em dezembro de 2022. O Ministério Público apontou que Alan Rodrigues esteve presente nas manifestações que contestavam o resultado das eleições, em frente ao quartel do Exército em Brasília, onde decidiu ‘se unir para praticar delitos’. Seu objetivo era ‘cometer infrações penais que pudessem causar comoção social a fim de que houvesse intervenção militar e decretação de Estado de Sítio’”, acrescenta a senadora.

O senador Kajuru, por sua vez, disse que o atentado “poderia ter causado a perda de muitas vidas (o carro-bomba estava localizado próximo a posto de gasolina e concessionárias de veículos, em pista de muito tráfego) e ainda interrompido o funcionamento do únicoaeroporto da Capital”.

O deputado Duarte Jr. lembra que Alan Rodrigues foi candidato a vereador da cidade de Comodoro (MT), mas não conseguiu se eleger.

“Possui diversos registros em redes sociais em manifestações contra o resultado das eleições e, junto de lideranças políticas bolsonaristas, como Hélio Negão, Daniel Silveira, Magno Malto e Zé Trovão. Teria participado, ainda, de bloqueios a rodovias, tendo permanecido no quartel-general do Exército”, afirma o deputado.

O presidente da CPMI é o deputado federal Arthur Maia (União-BA).