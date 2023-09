Gabriel Souza visita salas da Univates cedidas para estudantes do Ensino Médio estadual de Lajeado

O vice-governador Gabriel Souza conheceu, nesta sexta-feira (22/9), as instalações da Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado, que serão cedidas temporariamente para alunos da rede estadual. Ao todo, são aproximadamente 900 estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, interditado em função das enchentes que atingiram a região no início de setembro.

As aulas serão retomadas na segunda-feira (25/9), após a ação da força-tarefa estadual na normalização da situação no Vale do Taquari. A visita às salas de aula dos prédios 3 e 7 foi guiada pela reitora da Univates, Evania Schneider, e pelo presidente da Fundação Univates, Ney José Lazzari.

Gabriel elogiou a estrutura e agradeceu à instituição por ajudar no rápido retorno às aulas dos estudantes do Colégio Castelo Branco, um dos maiores de toda a região."O nosso agradecimento à parceria da Univates não só pela cedência dos prédios que receberão os alunos, mas também por todo apoio dado neste momento. A instituição ofereceu espaços para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e uma cozinha solidária. Uma universidade que tem um pertencimento importante com todo o Vale do Taquari”, enalteceu o vice-governador.

Schneider aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso da instituição, desde sua fundação, com a comunidade do Vale do Taquari. "Se nós somos o que somos é por causa do Vale. Estamos abrigando os militares do exército e dos bombeiros. A Defesa Civil está com um QG regional também. Precisávamos fazer e vamos continuar fazendo", declarou.

Acompanhado pela reitora da universidade, Gabriel visitou salas de aula dos prédios 3 e 7, que serão ocupadas pelos alunos -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O compromisso na universidade se encerrou com uma visita às instalações da cozinha, onde funcionários e voluntários têm preparado mais de 1000 refeições todos os dias. Além de preparar e montar as marmitas, a equipe tem tido um zelo especial ao personalizar as embalagens com recados e desenhos. O vice-governador também deixou sua mensagem de apoio e conforto.

Visita ao castramóvel e presídio em Encantado

A agenda da manhã seguiu com uma passagem pelo castramóvel e abrigo provisório para cães, localizados no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Atualmente, o local cuida de 20 cães encontrados nas ruas ou pertencentes às famílias que estão no abrigo do parque.

A visita dialogou com a sequência da pauta. Souza esteve no presídio estadual de Encantado para ver as 30 casinhas para pets preparadas pelos reeducandos da unidade. A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) planeja a entrega de outras 25 até terça-feira (26/9).

Escola Antônio de Conto retorna às aulas na segunda

Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio de Conto, de Encantado, também voltam às aulas na segunda-feira (25/9). A estrutura funcionará provisoriamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo Aranha.

Estudantes, professores e integrantes da comunidade escolar do Colégio Castelo Branco e da Escola Antônio de Conto estão recebendo ações de acolhimento e atendimento psicossocial.