Governo inicia obra do novo prédio da Escola José Mânica, de Santa Cruz do Sul

As obras do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul, se iniciaram na terça-feira (19/9). Com investimento de R$ 4.374.999,90 do programa Lição de Casa, a nova construção terá dois pavimentos e área total de 1.532,08m².

O bloco terá biblioteca, laboratórios de informática e ciências, banheiros (inclusive adaptados para pessoas com deficiência), refeitório, cozinha, secretaria, salas de direção e vice-direção e dez salas de aula. Também serão construídas uma central de gás e passarelas cobertas para interligar os prédios.

“Estamos com trabalho intensivo, por meio do programa Lição de Casa, para entregar melhorias nas escolas da rede estadual. Iremos acompanhar de perto a obra da Escola José Mânica e garantir que o prazo de execução seja cumprido”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte. “Temos ‘pressa’ em entregar essa escola para a comunidade, que aguarda há muito tempo e merece ter esse equipamento escolar qualificado para o melhor desenvolvimento dos alunos.”

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, enaltece a importância do início das obras na escola, que aguardava pela construção de uma nova estrutura desde 2012. “A Escola José Mânica é uma demanda antiga e de grande importância para a comunidade da região. A partir do reequilíbrio financeiro do governo do Estado e da prioridade de investimentos nas obras escolares, esse é mais um importante passo na qualificação da infraestrutura das instituições de ensino”, disse Raquel. “Graças aos esforços das secretarias de Estado em solucionar casos emblemáticos como esse, teremos uma reforma que ficará como legado para a educação gaúcha”, destacou.

A Cerâmica Taquari Construções executa a obra, fiscalizada pela 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, de Santa Cruz do Sul. Localizada na rua Carlos Swarowsky, 401, no Distrito Industrial da cidade, a instituição atende a 410 alunos. O prazo de conclusão é de 240 dias.

Sobre o Lição de Casa

Lançado em junho, o programa Lição de Casa, coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, prevê a realização de 279 obras em 254 escolas até o final do ano. No total, serão destinados R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na rede estadual.