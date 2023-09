Escolas estaduais iniciam tutoria pedagógica para qualificar ensino e evitar evasão escolar

Para qualificar o processo de ensino e aprendizagem, combater o abandono escolar e diminuir os índices de reprovação, a Secretaria da Educação (Seduc) desenvolve o projeto Tutoria Pedagógica, a partir desta quinta-feira (21/9), nas escolas estaduais. A meta é atingir 70% das matrículas da rede até o final de 2023 e 100% até o início do ano letivo de 2024.

O trabalho se inicia com 457.245 estudantes, o que corresponde a 64% das matrículas, distribuídas por 629 escolas de Ensino Médio e 84 de Ensino Médio em Tempo Integral. No total, serão alocados 118 tutores das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para atender a 851 instituições de ensino do Estado.

A tutoria pedagógica é uma estratégia de acompanhamento que articula as diretrizes pedagógicas da Seduc com as ações das CREs e das escolas, com o objetivo de fortalecer os gestores escolares na missão de melhorar o desempenho dos estudantes. Profissionais qualificados atuarão em colaboração com as equipes diretivas e os supervisores pedagógicos das instituições para executar as ações previamente definidas.

A titular da Seduc, Raquel Teixeira, destaca que a tutoria pedagógica é uma ferramenta contínua para fortalecer o aprendizado dos alunos, visando aprimorar suas habilidades e potencialidades ao longo do ano letivo. “Fizemos um projeto-piloto com as CREs de Porto Alegre e Guaíba, que começou no mês de julho. Agora, nesta nova etapa, após a formação realizada, estamos incluindo todas as CREs. A ideia é proporcionar mais uma ferramenta de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes”, afirma.

Tutores pedagógicos

Os profissionais ficarão responsáveis por um conjunto de até oito escolas e se dedicarão de forma exclusiva à tutoria pedagógica. Os encontros serão realizados semanalmente de forma presencial nas instituições de ensino, com duração variando entre 2h e 4h.

Com carga horária de trabalho de 20h ou 40h semanais, os profissionais realizarão a tutoria nas escolas em quatro dias da semana, reservando o quinto dia para o planejamento na CRE. Os tutores terão a missão de orientar e apoiar a equipe gestora na organização do trabalho pedagógico, priorizando ações que buscam uma aprendizagem mais significativa e com resultados positivos.