Curso de dados para o setor de saúde chega a São Paulo

A indústria farmacêutica, assim como outros setores da sociedade, passa por transformações impostas pela tecnologia. As ferramentas tecnológicas já são usadas no setor da saúde, no entanto, a adoção da Inteligência Artificial ainda é restrita, de acordo com o relatório Futuro da Saúde da PWC. É por isso que a LLYC, consultoria global de comunicação, marketing e assuntos públicos, se uniu à ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), uma das mais conceituadas instituições de ensino do Brasil, para lançar o curso de Dados voltado especificamente para o setor farmacêutico no país com lançamento agora em outubro - início dia 09.

O curso 'Formação em Marketing Digital Data-Driven para o setor farmacêutico' é uma oportunidade para profissionais explorarem o uso estratégico de dados na indústria farmacêutica. Destinado a gestores de saúde, executivos de empresas farmacêuticas, profissionais de marketing e comunicação, ele capacita os participantes a utilizar dados em suas organizações. Durante o curso, os participantes terão acesso a insights de especialistas do setor e acadêmicos, além de estudos de caso que demonstram como a tecnologia está transformando a indústria farmacêutica e de saúde.

O programa de treinamento inclui módulos que abordam temas como análise de dados, inteligência de mercado, marketing de conteúdo, mídias sociais e automação de marketing. A metodologia do curso combina aulas teóricas e práticas, ministradas por profissionais da LLYC Brasil, que são destaque no mercado, como Diego Olavarria, sócio e diretor-geral de Deep Digital para Região Sul, Vivian Raffaeli, diretora de Deep Learning, Maíra Fontoura, diretora de Influência Digital, Giuliana Gregori, diretora de Healthcare e Advocacy e Edney Souza, professor na ESPM, conselheiro de tecnologia, inovação e educação da LLYC.

O programa, com carga horária de 24 horas, será oferecido em formato presencial e online, proporcionando maior flexibilidade aos alunos. As inscrições para o curso já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 07 de outubro, por meio do site da ESPM. As vagas são limitadas.