Pesquisa da SAE BRASIL e KPMG aponta caminhos para tecnologia no agro brasileiro

A contribuição da tecnologia e seus ensejos para ampliar a mobilidade no agronegócio brasileiro serão tema da pesquisa “Caminhos da Tecnologia no Agronegócio: Oportunidades, Desafios e Perspectivas”, promovida em conjunto pela SAE BRASIL e a KPMG. Por meio de um questionário digital, a partir do dia 30 de agosto, as opiniões de produtores, indústrias, entidades da cadeia agro, instituições financeiras e organizações do ramo de tecnologia, serão colhidas pela iniciativa, que apresentará o resultado completo no dia 13 de dezembro, em São Paulo (SP).

Segundo o mentor Agro da SAE BRASIL e Diretor-Geral da Tekter, Daniel Zacher, o estudo possui um viés estratégico com o objetivo de avaliar a adoção e a utilização de novas tecnologias no âmbito das máquinas e implementos agrícolas, sistemas de agricultura de precisão e telemática associados, além de compreender as tendências nos padrões de consumo e as expectativas de serviços prestados ao produtor rural.

“Acreditamos na colaboração e na inovação aberta e esperamos que a pesquisa possa ser um valioso material aos profissionais e acadêmicos do agronegócio. Dessa forma, a divulgação dos seus resultados será pública, gratuita e no formato digital. Isso está alinhado com a missão da SAE BRASIL de compartilhamento de conhecimentos e tecnologias no âmbito da mobilidade, nas mais variadas formas”, destaca Zacher.

A estrutura da pesquisa foi dividida em quatro macrotemas: Estratégia (mecanismos da decisão de compra e de financiamento de máquinas e implementos agrícolas); Agrícola 4.0 / Indústria 4.0 (adoção de equipamentos de tecnologia agrícola, conectividade no campo e sistemas gestão de frota); Sustentabilidade (transição energética através de biocombustíveis e eletrificação, aplicação dos conceitos de sustentabilidade no negócio rural); e Relacionamento com clientes / Oferta de prestação de serviço (expectativas dos produtores quanto à ampliação dos serviços oferecidos pelos fabricantes e concessionários e o status atual desses serviços).

“Acreditamos que responder às necessidades dos produtores agrícolas com notáveis avanços tecnológicos é o desafio que motiva os profissionais da área tecnológica no Brasil. Superar essas fronteiras com mais inovação e eficiência para viabilizar os avanços tornando-os aplicáveis e tão velozes quanto a demanda é uma grande motivação para todos nós. Entendemos podemos avançar nesta relação somente com colaboração”, frisa o mentor Agro da SAE BRASIL.

Após o processo de coleta, que se encerra no dia 30 de setembro, será realizada a compilação e interpretação dos dados para que o resultado completo do estudo seja apresentado em dezembro, em uma cerimônia promovida na sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), na capital paulista.

Compreender o setor



O Conselheiro da SAE BRASIL, Ricardo Bacellar enfatiza que durante os últimos anos a entidade vem acelerando seus esforços para tornar mais robusta sua posição de mercado como ‘a casa do conhecimento da mobilidade brasileira’ por meio de diversas iniciativas. “Uma das nossas ações consiste na produção de pesquisas de mercado setoriais, entregando para todos os stakeholders envolvidos um conteúdo independente, qualificado e opinativo que prima pela riqueza de cenários e tendências que alimentem as principais discussões estratégicas por vir. Norteada nessa missão, a SAE BRASIL anuncia o lançamento dessa pesquisa, para, em conjunto com as realizadas anteriormente, sobre Mobilidade (2021) e Caminhões (2022), completar sua trilogia de compêndios que se renovarão em conteúdo a cada triênio”, explica Bacellar.

Sócia da KPMG para Agribusiness Markets, Giovana Araújo ressalta a satisfação da organização em empreender mais uma pesquisa estratégica de abrangência nacional, em parceria com a SAE BRASIL, tendo foco no agronegócio.

“O agronegócio tem crescido de forma consistente e exponencial ao longo dos últimos anos, reflexo da adoção intensiva de tecnologias físicas e biológicas, e passa por um momento de inflexão atrelado a vetores de transformação, como a digitalização e a descarbonização. Dessa forma, é de fundamental importância avaliar a adoção e a utilização de novas tecnologias no âmbito das máquinas e implementos agrícolas, sistemas de agricultura de precisão e telemática associados, assim como mapear as tendências nos padrões de consumo e as expectativas de serviços prestados ao produtor rural”, conclui Giovana.



Para acessar o questionário: https://docs.google.com/forms/d/1uMwhoP1RwBwNw1jr87MgIlBHBfWrX8shxTBiB4TT8IA/viewform?edit_requested=true