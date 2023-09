Errata- PABX na Nuvem favorece atendimento humanizado

A matéria enviada anteriormente continha um erro nos links e informações. Segue a versão corrigida:

Empresas de diversos setores estão investindo em estratégias de comunicação com atendimento mais humanizado, com destaque para a implementação do PABX na nuvem. A implementação de sistemas como PABX na nuvem é uma das estratégias escolhidas para aprimorar a experiência do cliente, permitindo um contato telefônico personalizado e eficiente. Essa tendência está em ascensão e faz parte de um estudo que ouviu executivos, diretores e chefes na área de tecnologia e comunicação.



A adoção do PABX na nuvem é uma prática global, sendo implementada por empresas em diversos setores em todo o mundo, a fim de proporcionar um atendimento mais humanizado, melhorar a experiência do cliente, fortalecer relacionamentos e aprimorar a eficiência nas comunicações empresariais. Conhecidos também como centrais telefônicas virtuais, as tecnologias na nuvem garantem flexibilidade e o potencial de aprimorar as operações de comunicação. Estudos mostram o interesse em reforçar o papel da tecnologia para crescimento dos negócios para possam otimizar a experiência operacional e o atendimento do cliente.



“Entender qual a importância de um bom atendimento ao cliente é talvez o passo mais importante que a empresa pode dar, o segundo é investir em meios de comunicação que enfatizam a comunicação humanizada. Ao se mostrar engajado em construir um relacionamento com o cliente, as empresas transmitem empatia e confiança, o que é um diferencial para o consumidor retornar”, evidencia Cinthia Aline, diretora comercial da IP Force, empresa especialista em telefonia em nuvem.



Segundo Cinthia Aline, a crescente busca pelo PABX na nuvem representa o interesse das empresas em fornecer um melhor atendimento para os clientes, optando por meios que melhoram a experiência dos consumidores. Além da mobilidade, que permite que colaboradores acessem o sistema remotamente.



A união da Tecnologia, Mobilidade e Gestão, tem ganhado atenção no mundo empresarial, destacando-se por seu potencial de aprimoramento das comunicações internas e externas, a eficiência operacional e a experiência do cliente. À medida que empresas exploram a implantação de soluções como o PABX na nuvem, a inovação segue sendo uma tendência de interesse em segmentos atuais.



