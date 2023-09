Emergent Cold LatAm expande rede no Brasil com aquisição de armazéns em São Paulo

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), o operador de logística e armazenamento refrigerado com o crescimento mais rápido na América Latina, anunciou hoje a aquisição de uma nova instalação localizada no município de Guarulhos, em São Paulo. A construção está situada dentro de um parque logístico que está sendo desenvolvido por afiliadas da Brookfield.

O novo ativo da Emergent Cold LatAm está próximo do aeroporto de Guarulhos e conectadoàVia Dutra, que é uma área-chave para a distribuição em São Paulo e em outras cidades importantes ao Norte, como o Rio de Janeiro.

O investimento compreende quase 51.000 metros quadrados em dois edifícios: uma operação de tripla temperatura dedicadaàMartin Brower e uma segunda área que oferece espaço para 27.500 paletes de armazenamento a frio, juntamente com serviços de valor agregado para novos clientes na cadeia de fornecimento de alimentos.

“São Paulo é o maior e mais importante mercado de logística de alimentos do Brasil, com uma escassez de infraestrutura refrigerada nova e moderna”, disse Evandro Calanca, Diretor-Geral para o Cone Sul na Emergent Cold LatAm. “Estivemos ativamente buscando adicionar São Pauloànossa rede de armazenamento a frio desde o lançamento de nossas operações no Brasil, no final de 2021. Estou feliz em realizar esse investimento estratégico na região de São Paulo e acredito que seja o primeiro de outros que estão por vir”.

No Brasil, a Emergent Cold LatAm opera quase 200.000 paletes de capacidade de armazenamento a frio em 10 instalações. Além disso, a empresa anunciou na semana passada que assinou um acordo definitivo para adquirir uma instalação no Rio de Janeiro. A previsão é que esta transação seja concluída em outubro.

“Estamos trabalhando duro para criar a melhor cobertura de rede e a base de ativos de maior qualidade em cada país onde operamos”, disse David Palfanier, Presidente da Emergent Cold LatAm. “Nossa aquisição em São Paulo é um grande reflexo dessa visão”.

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como consultora financeira e a Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados atuou como consultora legal da Emergent Cold LatAm.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) é o maior fornecedor de armazenamento e logística refrigerados da América Latina e Caribe. Foi fundada em agosto de 2021 para atenderànecessidade de soluções modernas da cadeia de frio no mercado eàcrescente demanda de clientes locais e globais.

A empresa continua construindo uma rede de cadeia fria com a mais alta qualidade para fornecer soluções de logística de temperatura controlada de ponta a ponta para seus clientes em toda a Região. Atualmente, a Emergent Cold LatAm opera mais de 60 instalações de armazenamento a frio distrubuídas em 11 países na América Latina, além de novos armazéns estarem em construção.

