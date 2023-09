Aprovada indicação para chefiar embaixada brasileira em Mianmar

O Senado aprovou nesta quarta-feira (20), em Plenário, o nome do diplomata Gustavo Rocha de Menezes para o cargo de embaixador do Brasil em Mianmar, no Sudeste asiático. A indicação ( Mensagem 55/2023 ) foi aprovada com 47 votos favoráveis, três contrários e uma abstenção.

A República da União de Mianmar segue sistema de governo presidencialista. O território tornou-se independente do Reino Unido em 1948 e, hoje, tem 54,2 milhões de habitantes. Na véspera da posse do novo Parlamento, em fevereiro de 2021, o então presidente Win Myint foi detido junto a outras autoridades. Desde então, foi instalado um regime militar que segue no poder.

Durante a sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), em agosto, o diplomata indicado lembrou que Mianmar está localizado em região estratégica, em termos de comércio e produção, para a qual o Brasil mantém interesse firme. Ele afirmou que a instabilidade política pode, sim, resultar em impacto nas relações bilaterais. Mas afirmou que é preciso olhar para os anos de relações bilaterais e também para o futuro, para pensar nas chances de recuperação do outro país.

As relações diplomáticas entre o Brasil e Mianmar foram iniciadas em 1982. A única embaixada mianmarense na América do Sul é localizada em Brasília e está em atividade desde 1996. Atualmente, estão em vigor acordos bilaterais nas áreas de cooperação técnica e de isenção de vistos.

Currículo

Gustavo Rocha de Menezes nasceu no Rio de Janeiro em 1967. É formado em Economia e tem mestrado em Relações Internacionais. Ele ingressou no Instituto Rio Branco em 1994 e iniciou a carreira diplomática em 1995. Entre 2021 e 2022, chefiou o gabinete do então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A indicação foi relatada pelo senador Mauro Carvalho Junior (União-MT).