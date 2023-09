Briclinks Africa Plc “BTEL” escolhe a plataforma Tecnotree Switch MVNO DiWa e Moments B2B2X para recursos go-to-market e de monetização de renda

A Tecnotree, provedora global sediada na Finlândia de soluções de transformação digital para fornecedores de serviços de comunicação (CSPs em inglês) e fornecedores de serviços digitais (DSPs em inglês), tem orgulho em anunciar a assinatura de um novo acordo com a Briclinks Africa Plc “BTEL” Nigeria, onde a Tecnotree oferecerá Tecnotree Switch, DiWa e Moments B2B2X no mercado, possibilitando que a Briclinks Africa Plc “BTEL” atenda a requisitos atuais e futuros de mercado como operador Green Field MVNO na Nigéria.

A Switch da Tecnotree para MVNOs compromete um amplo intervalo de processos comerciais que apoiam o ciclo de vida do cliente e a gestão de renda. A Tecnotree Switch é ágil e baseada na nuvem, em conformidade com arquitetura digital aberta (ODA em inglês) e com certificado platina da TM Forum para APIs abertas no mundo real que permite integrações contínuas e interoperabilidade. A Tecnotree Switch oferece uma experiência melhorada ao cliente, bem como oportunidades avançadas de monetização. Isso segue direção de aumento da necessidade de serviços novos e futuristas tanto para clientes do varejo como corporativos. A Switch BSS da Tecnotree permite aos clientes criarem um diferenciador de mercado e oferece as ferramentas e tecnologias de fonte livre para maximizar benefícios em termos de escala, desempenho, flexibilidade e economias em Capex/Opex.

A plataforma inteligente de fintech da Tecnotree possibilita uma carteira digital inteligente com um recursos completos de fintech e bancos para consumidores e empresas. A plataforma oferece que operadores com um intervalo de ofertas como pagamentos P2P, B2B, B2B2X, gestão de rede agente/comércio, remessas, cobrança de microempréstimos B2C & B2B, cartões virtuais, desembolsos de salário, poupança e depósitos etc.

A Tecnotree Moments proporciona um super app de marketplace B2B2X para ampliar um conjunto específico de serviços via APIs para empresas e usuários finais em uma plataforma de baixo/sem código para encabeçar monetização B2B2X, possibilitando comércio social em diversas experiências verticalizadas desde os setores de saúde, esportes e jogos até o de mídia e entretenimento. A plataforma oferece diferentes estilos de vida impulsionados por agrupamentos de microsserviços, ajudando fornecedores de serviços de telecomunicações a desenvolver seus negócios para a estrutura atual de telecomunicação e obter benefícios mútuos de renda de um marketplace bilateral.

O lançamento incluiu produtos como gestão de clientes, catálogo de produtos, gestão de pedidos, prestação de serviços, gestão de inventário, gestão de fluxo de trabalhos, cobrança em tempo real, distribuição de voucher eletrônico, distribuição de revendedores, autogestão de cliente, middleware, controle de políticas, gestão VAS, juntamente com a plataforma inteligente fintech DiWa e a plataforma Moments B2B2X.

O lançamento completo de digital incluiu diferenciadores principais de solução como, por exemplo, visão 360° que oferece visualização consolidada do cliente, recursos de autogestão com integração digital como cobrança em tempo real em rede inteligente, tecnologias de código aberto com processo configurável para redução de custos operacionais e rápido lançamento de serviços digitais, reduzindo o tempo para o mercado.

O CEO da Briclinks Africa Plc “BTEL”, Mohammed Buhari, disse: “Estamos felizes com a parceria com a Tecnotree nessa jornada transformadora. A Tecnotree MVNO suite, plataforma inteligente de fintech DiWa, Moments B2B2X nos permite melhorar a eficiência operacional e atender aos requisitos em constante evolução do mercado. Nos oferece as ferramentas necessárias para o máximo de benefícios em termos de escala, desempenho e custo-eficácia. Estamos confiantes que os recursos da Tecnotree MVNO Suite como a integração digital de cliente, visão inteligente 360° do cliente, percepções do cliente e recomendações em tempo real e o catálogo unificado para ofertas em conjunto não apenas ajudarão a Briclinks Africa Plc “BTEL” a entregar uma experiência de cliente superior, como também complementará nossa oferta de 5G aos clientes. A plataforma inteligente de fintech DiWa da Tecnotree possibilitará que a Briclinks Africa Plc “BTEL” dê um grande passo na direção de serviços de pagamentos e finanças na Nigéria. Atualmente, os fornecedores de serviços de comunicação e telecomunicação focam em abordagens de geração de novas receitas de B2C, B2B e B2B2X, oferecendo conjuntos de serviços digitais e de telecomunicação que são parte de requisitos para a vida diariamente. Moments da Tecnotree se encaixa perfeitamente com o fornecimento de diferentes receitas de streaming para a BTEL.”

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree OYJ, declarou: “Estamos animados pela colaboração com a Briclinks Africa Plc “BTEL” Nigeria e orgulhosos em ter um papel essencial em sua transição para a digitalização e serviços avançados. Essa parceria marca uma etapa importante em nosso compromisso de oferecer soluções superiores de transformação digital que permitirá maximização de benefícios em termos de transformação incremental para novos modelos de negócios, eficiência operacional, experiência imersiva de cliente e arquitetura centrada em dados dos clientes. Essa colaboração demonstra a validação em nossas ofertas conectadas na BSS Switch, DiWa e Moments, possibilitando diferenciadores de mercado e ofertas futuristas que atendem às crescentes necessidades de operadores de telecomunicação. Essa parceria não somente melhora o acesso a serviços financeiros, como também promete gerar oportunidades de emprego e crescimento econômico na região, que estão alinhados com nossa visão de empoderar comunidades digitalmente conectadas.

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

