Paim apoia parceria Brasil e Estados Unidos em defesa dos direitos trabalhistas

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden, dos Estados Unidos, lançaramuma Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores, em NovaYork(EUA). Segundo Paim, é uma iniciativa histórica em defesa do trabalho digno, direitos trabalhistas e emprego de qualidade.

—Brasil e Estados Unidos estarão juntos, em colaboração com parceiros, inclusive sindicais, empresariais e a própria OIT (Organização Internacional do Trabalho). Pretendem também envolver outros países, com o objetivo de estimular um desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com todos os trabalhadores e os empreendedores — explicou.

O senador disse que a precarização do mundo do trabalho é um problema crônico e ressaltou a necessidade de promover um crescimento econômico global. Os pontos cruciais da Declaração Conjunta Brasil-EUA, de acordo com ele, se concentram em aumentar o conhecimento público sobre os direitos trabalhistas, capacitar os trabalhadores e fortalecer o papel central dos trabalhadores na transição para fontes de energia limpa. Além disso, mencionou a experiência de redução da jornada de trabalho em alguns países como uma abordagem positiva.

— Vi com muito bons olhos essa parceria. Promover esforços para capacitar e proteger os direitos de todos para avançarmos, inclusive, nas plataformas digitais, envolver parceiros do setor privado em abordagens inovadoras para criar empregos com cada vez mais qualidade, empregos dignos nas principais cadeias de produção e combater todo tipo de violência no mundo do trabalho que porventura possa acontecer, até por condições de trabalho escravo, que todos combatemos no Brasil — afirmou.