CAS aprova pensão a filhos de doentes isolados por hanseníase até 1986

Com voto favorável da relatora, senadora Zenaide Maia (PSD-RN), CAS aprova projeto que concede pensão a filhos de doentes com hanseníase que eram isolados do convívio social - Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, nesta quarta-feira (20), projeto que autorizao governo a conceder pensão vitalícia aos filhos de pessoas com hanseníase colocadas forçadamente em isolamento até 1986( PL 3.023/2022 ). O valor deve ser mensal, intransferível e não inferior ao salário mínimo – R$ 1.320, nos valores atuais.

O projeto da Câmara dos Deputados busca indenizar os filhos separados dos pais que sofriam da doença, antes chamada de “lepra”.Os doentes eram obrigados a se afastar do convívio social e se isolarem em casas ou seringais, ou se internarem nos chamados “hospitais-colônias”. Para a relatora na comissão, senadora Zenaide Maia (PSD-RN), o Estado deve compensar as sequelas que as famílias sofreram com essa política implantada em 1920 e que perdurou até 1986.

— A vivência compulsória nesses ambientes resultou em graves sequelas psiquiátricas, psicológicas e sociais aos filhos que foram privados da convivência familiar. Estudos realizados nessa população assinalam serem frequentes os relatos de medo, raiva, angústia, depressão, preconceito, rejeição e dificuldade de estabelecer algum tipo de relacionamento social. Resta claro que as pessoas remanescentes dessa trágica política governamental merecem todo o respeito e toda a atenção do Estado brasileiro — disse a relatora, favorável ao projeto, que agora segue para exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Pensão mensal

Os doentes isolados pelo Estado brasileiro no passado também terão assegurado valor não inferior a um salário mínimo de pensão. As novidades ocorrerão com a alteração da Lei 11.520, de 2007 , que permite ao Poder Executivo pagar uma pensão vitalícia, mensal e intransferível a essas vítimas da doença. Na lei, a pensão prevista era de R$ 750, que correspondia aquase o dobro do salário mínimo à época.Atualmente, a pensão é reajustada por portarias do governo federal e hoje corresponde ao valor de R$ 1.940,33. Nos últimos anos, as pensões já têm sido superiores ao salário mínimo, mas os filhos, no entanto, ainda não têm direito ao benefício.

Solicitações

Caso o projeto torne-se lei, o valor só será concedido a partir do requerimento do interessado e não produzirá efeitos retroativos. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que já chefiou o Ministério dos Direitos Humanos, apontou que o amparo previsto na lei ainda é desconhecido.

— Muita gente não sabe, mas no Ministério de Direitos Humanos tem uma coordenação onde os requerimentos dos pedidos de indenização são analisados. Tem muita gente que não sabe ainda que tem o direito. Que a população procure esse direito e ligue no Ministério.

O senador Dr. Hiran (PP-RR) observou que a doença tem cura e pode ser diagnosticada com facilidade.

— A hanseníase ainda é um problema de saúde muito importante. Que as pessoas cuidem da aparência de manchas esbranquiçadas na pele que tem alteração de sensibilidade. O diagnóstico é muito fácil e é absolutamente curável. Vamos chamar atenção para o diagnóstico precoce.