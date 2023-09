Mavenir conquista o status Platinum Open API com 20 APIs abertas certificadas pelo TM Forum

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que são executadas em qualquer nuvem, anuncia hoje que alcançou o status de conformidade de API aberta de nível Platinum aliança global do setor TM Forum para a plataforma Digital Enablement (MDE) - BSS da Mavenir. O portfólio de produtos MDE alcançou a conformidade com um marco de 20 APIs abertas definidas pelo TM Forum.

O TM Forum criou seu programa Open API para impulsionar a conectividade perfeita, interoperabilidade e portabilidade em serviços de ecossistema complexos, garantindo que os produtos e serviços dos fornecedores estejam alinhados com as melhores práticas do setor para a transformação digital. A certificação Open API Conformance para fornecedores verifica a implementação bem-sucedida de APIs abertas em produtos comerciais com implantações no mundo real e é um reconhecido selo de qualidade e inovação.

As APIs abertas do TM Forum foram amplamente adotadas pelas práticas de TI do setor de telecomunicações como um método de interoperabilidade padrão, com mais de 640.000 downloads por 39.000 desenvolvedores de software de 2.500 organizações desde o lançamento. A Mavenir foi uma das primeiras signatárias do Open API & Open Digital Architecture Manifesto, sinalizando seu forte compromisso com os princípios de concepção e padrões essenciais necessários para permitir um conjunto verdadeiramente “plug and play” de capacidades tecnológicas, conforme descrito na Arquitetura Digital Aberta do TM Forum.

George Glass, diretor de tecnologia do TM Forum, disse: “Apreciamos de coração o compromisso inabalável da Mavenir com o TM Forum e com os padrões de API aberta, que beneficiam enormemente todo o ecossistema de TI empresarial. Estamos radiantes em ver suas contribuições contínuas para nossa comunidade de membros, trazendo novas ideias e inovações que elevam nosso setor.”

Comentando sobre a conquista, Sandeep Singh, da Mavenir – vice-presidente-sênior, gerente-geral, Digital Business Enablement, disse: “O status Platinum Open API concedidoàMavenir pelo TM Forum é um testemunho de nossa visão e liderança na implementação de arquitetura aberta para nossos produtos BSS. Nossa dedicação em atender aos mais altos padrões de interoperabilidade é fundamental para nossa estratégia, permitindo que permaneçamos na vanguarda absoluta da inovação tecnológica.”

Ele acrescentou: “A abordagem de API aberta da Mavenir está acelerando a transformação digital e a implantação de serviços de próxima geração por nossos clientes CSP, permitindo operações mais eficientes, ágeis e econômicas, reduzindo a necessidade de soluções de integração personalizadas e promovendo a independência do fornecedor. Ao fazer sinergia de ecossistemas conectados de fornecedores e desenvolvedores e ao agir como um poderoso catalisador para a inovação, as APIs abertas estão facilitando e preparando para o futuro a adoção de novas tecnologias e simplificando a integração além do domínio das telecomunicações – proporcionando uma verdadeira capacitação digital.”

A Mavenir discutirá o valor das APIs abertas na próxima conferência DTW Ignite 2023 do TM Forum, que ocorrerá em Copenhague. Tarek El-Basyouny (arquiteto-chefe, Contas Estratégicas – Europa) participará de um painel de discussão de especialistas que explorará a implementação de orquestração com APIs abertas para fornecer fatiamento dinâmico de 5G em um ecossistema de vários fornecedores/multidomínios: (quinta-feira, 21 de setembro de 2023, das 9h às 10h30). Para obter mais informações e se registrar, acesse: DTW23 - Ignite | De 19 a 21 de setembro de 2023 | Copenhague - TM Forum Digital Transformation World

A lista completa das certificações concedidasàMavenir está disponível no site do TM Forum: https://www.tmforum.org/certifications-awarded/.

