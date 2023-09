ABB vai equipar planta de reciclagem de baterias

A especialista em automação ABB vai fornecer sistemas elétricos para uma fábrica de reciclagem de baterias da Northvolt, informou a empresa em comunicado publicado em seu website.

No texto, a organização suíço-sueca disse que vai fornecer os conjuntos de cubículos e drivers elétricos da planta de reciclagem de baterias que a Northvolt está construindo em Skellefteå, na Suécia, para abastecer de metais uma fábrica adjacente de baterias (foto) já em operação, cuja capacidade produtiva equivale a 60 GWh por ano.

Com operação prevista para 2023, a unidade de reciclagem vai processar até 125 mil toneladas anuais de baterias usadas. A instalação deve fornecer pelo menos metade do lítio, níquel, cobalto e manganês demandado pela empresa até 2030, quando a Northvolt projeta ter capacidade anual equivalente a 150 GWh, a partir das operações na Suécia e na Alemanha.

“O aumento da demanda por baterias torna necessária a reciclagem para que tenhamos acesso sustentável e confiável a minerais”, explicou no texto Emma Nehrenheim, diretora de meio ambiente da Northvolt. “A nova fábrica da Revolt Ett [nome dado à planta de reciclagem] vai nos ajudar a atingir esse objetivo, ao permitir que realizemos como empresa nossa missão de produzir as baterias mais verdes do mundo”, disse.

O investimento em reciclagem da fabricante tem por base a perspectiva de demanda para reservas de energia de alta densidade de aplicações automotivas e industriais, que, segundo o Fórum Econômico Mundial, deve crescer 14 vezes até 2030, puxada, principalmente, pelas vendas de veículos elétricos em todo o mundo.

A planta também terá papel importante na estratégia de sustentabilidade da Northvolt, que ambiciona reduzir a pegada de carbono de suas baterias para 10 kg de CO? por kWh até 2030, abaixo, inclusive, da pegada média atual do setor, de 98 kg CO? por kWh, com a eliminação total da energia fóssil de seus processos produtivos.

“Este é o primeiro contrato da ABB no estratégico segmento de reciclagem de baterias,” afirmou Staffan Södergård, gerente de negócios de baterias da ABB. “O projeto com a Northvolt nos dá a oportunidade de atuar com redução de emissões, reúso e proteção de cadeias produtivas essenciais”, disse.

Desde 2017, a ABB e a Northvolt mantêm relacionamento comercial e desenvolvem soluções conjuntas. A ABB, inclusive, tem participações na Northvolt por meio da ABB Technology Ventures (ATV), unidade de investimento de risco da companhia.