Integração financeira e contábil impulsionam empresas

No complexo mundo dos negócios, onde decisões cruciais são tomadas a cada momento, a integração entre os departamentos financeiro e contábil transcende um simples ajuste organizacional para se estabelecer como um dos pilares fundamentais para o sucesso das companhias.

A convergência dessas duas esferas, que frequentemente trabalham lado a lado, mas nem sempre de maneira coordenada, demonstra-se cada vez mais vital para a eficiência operacional, tomada de decisões embasadas e alcance dos objetivos estratégicos.

De acordo com a Sondagem das Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 52% das micro e pequenas empresas brasileiras estão sem reservas financeiras, sendo que 12% estão com dificuldades de pagar as contas em dia.

Os dados mostram que cuidar das finanças e ter um olhar estratégico sobre a contabilidade são fatores que contribuem diretamente para o sucesso das empresas. Já a falta de uma atuação integrada pode gerar problemas sérios que, dependendo da complexidade, levam a penalidades fiscais e prejuízos financeiros, podendo chegar a à falência.

Comunicação e parceria

Assim como acontece em outras áreas, a comunicação entre os setores financeiro e contábil é fundamental para promover um fluxo contínuo e transparente de informações relevantes para o negócio.

Enquanto o departamento financeiro se concentra na gestão dos recursos monetários, o setor contábil registra e interpreta esses movimentos de acordo com as diretrizes contábeis vigentes. A coleta e compartilhamento eficiente desses dados proporciona um panorama holístico da saúde financeira e econômica da empresa, permitindo que os gestores tomem decisões embasadas e antecipem cenários desafiadores.

Adriana Matos, Diretora da Person Consultoria, afirma que para que os processos e a comunicação fluam, é fundamental ter os papéis bem definidos. “O financeiro está atrelado com o planejamento do negócio, ou seja, comprar, vender, captar ou aplicar recursos, faturamento, entre outras atividades. Já a contabilidade acompanha todas as transações e analisa os resultados de acordo com o perfil e objetivos da empresa”, explica.

A Diretora traz um exemplo prático dessa atuação: “se o financeiro identifica que é necessário fazer algum empréstimo, financiamento ou investimento, a contabilidade é indispensável, porque é ela que será a responsável por fornecer os dados para avaliar essas ações. Enquanto um lado é mais estratégico, o outro é mais analítico”, completa.

De olho nas obrigações

A integração entre os setores financeiro e contábil também é vital para o cumprimento das obrigações fiscais. Ao garantir que os registros contábeis estejam em conformidade com as normas vigentes, as empresas podem evitar penalidades e sanções desnecessárias.

A colaboração entre os profissionais de ambas as áreas é essencial para a precisão das declarações e relatórios, mantendo a reputação e a credibilidade da empresa perante autoridades e stakeholders.

Tecnologia e automatização

Outro fator que reforça a importância da parceria entre financeiro e contabilidade tem a ver com o uso cada vez mais comum das tecnologias, recursos que facilitam a integração no dia a dia.

Adriana Matos, Diretora da Person, comenta que os sistemas integrados e softwares especializados permitem a automatização de tarefas rotineiras, minimizando erros e economizando um tempo precioso.

As empresas que adotam essas soluções tecnológicas não apenas aprimoram a eficiência, mas também conseguem ter uma análise mais profunda dos dados, revelando insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.

“A colaboração eficaz entre essas duas esferas não apenas garante a saúde financeira da empresa, mas também possibilita a formulação e execução de estratégias sólidas. A integração não é apenas uma questão de eficiência operacional, mas um pilar sobre o qual os negócios bem-sucedidos são construídos e sustentados no cenário atual, sendo a tecnologia uma importante aliada nesse processo”, conclui.

