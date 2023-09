Criação da campanha Novembrinho Azul segue para sanção

Foi aprovado, nesta terça-feira (19), pelo Senado o projeto que cria a campanha de saúde Novembrinho Azul, a ser realizada todos os anos no mês de novembro. A intenção do PL 3930/2021 é promover ações direcionadas à proteção e à promoção da saúde de meninos de até 15 anos de idade. O texto, já aprovado pela Câmara, segue para a sanção presidencial.

O projeto, do deputado federalDr. Zacharias Calil (União-GO), teve como relator o senador Dr. Hiran (PP-RR), também médico. Entre as ações previstas no texto, estão a distribuição de material educativo sobre quadros de dor e aumento testicular, e a promoção da vacina contra o papilomavírus humano (HPV).

— Se nós conseguirmos ampliar a vacinação contra HPV para meninos e meninas, nós vamos erradicar uma doença que muito faz sofrer as mulheres e é uma causa importante de óbito feminino na terceira idade, que é o câncer de colo de útero, muito ligado ao vírus HPV — lembrou o relator.

A campanha também está relacionada a melhoria de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o mês de novembro, o projeto prevê que gestores do SUS sejam capacitados sobre a importância de tratamentos preventivos para garotos até essa idade, a fim de evitar condições que sejam fatores de risco para doenças na vida adulta. O texto sugere, ainda, a formação contínua dos profissionais de saúde que lidam com crianças nessa faixa etária.

Para Dr. Hiran, atividades preventivas como o Novembrinho Azul devem ser uma prioridade na implementação de políticas públicas porque condições de saúde que dificilmente são percebidas no início podem ser detectadas por meio de atendimento e triagem especializados. Os benefícios, na visão do relator, são para os pacientes, a sociedade e o sistema de saúde.