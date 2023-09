Conectividade de bordo Intelsat expandida para todas as aeronaves Airbus

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e fornecedora líder de conectividade a bordo (IFC), anunciou hoje que suas ofertas de rede de múltiplas órbitas, baseadas em satélites LEO e GEO, estarão disponíveis para companhias aéreas e locadores de aeronaves por meio da solução Airspace Link (HBCplus). A Intelsat será a maior provedora de serviços no catálogo flexível de serviços IFC do fabricante.

“Entendendo que nenhuma companhia aérea é igual a outra, a Intelsat sempre ofereceu flexibilidade e escolha aos seus clientes, incluindo opções de equipamentos específicos, como também uma variedade de modelos de negócios e ofertas de serviços para passageiros”, disse Dave Bijur, vice-presidente-sênior de Aviação Comercial da Intelsat. “Com a Airbus, estamos oferecendo um novo nível de sofisticação e flexibilidade que aproveita a alta capacidade de satélites GEO com a baixa latência proporcionada pelos satélites LEO.”

Começando com as entregas de aeronaves previstas para o primeiro semestre de 2026, as companhias aéreas podem selecionar o terminal ESA de banda Ku da Airbus, projetado para conexões simultâneas com a rede GEO e redes LEO da Intelsat, como OneWeb. Esse plano de roteamento de dados fornecerá serviço IFC premium com um nível global incomparável de resiliência, baixa latência e alto rendimento exclusivo da Intelsat. Como parte do acordo, a Airbus gerenciará a instalação do sistema HBCplus em linha e submetido a retrofit, como também o suporte em serviço relacionado.

“O novo serviço IFC multiórbita mista é um testemunho da bem-sucedida cooperação entre as equipes da Airbus e da Intelsat para desenvolver soluções conjuntas em resposta às demandas dos clientes”, disse Maximilian Ruecker, vice-presidente de Aquisição de Cabine, Assentos, IFE e Eletrônicos. “O uso inovador dos satélites GEO e LEO pela Intelsat para oferecer uma solução multiórbita combinada que se integra perfeitamente ao ecossistema aberto do Airspace Link se alinha com a natureza disruptiva desse sistema.”

A equipe global de profissionais da Intelsat está centrada em fornecer comunicações via satélite contínuas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede global de próxima geração da empresa e serviços gerenciados. Ao superar a divisão digital com a operação de uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites do mundo e infraestruturas de conectividade, a Intelsat permite que pessoas e suas ferramentas falem através dos oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de "primeira" na indústria de satélites a serviço de seus clientes e do planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora têm seus olhos voltados para os “próximos pioneiros” no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor .

