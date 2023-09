Humberto Costa destaca discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU

O senador Humberto Costa (PT-PE), elogiou em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19) o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O parlamentar enfatizou que foi um “discurso para o mundo” sobre as “imperfeições severas” dos mecanismos de governança global, no qual o presidente deixou claro a posição do Brasil sobre a necessidade de combate às desigualdades e à fome.

O senador ressaltou ainda que o discurso foi também uma demonstração do compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável, preservação da Floresta Amazônica e outros biomas para o benefício do planeta. Humberto Costa elogiou a posição de Lula sobre a meta brasileira de desmatamento zero até 2030, mencionando avanços como a redução de 40% das áreas desmatadas na Amazônia só nos últimos 8 meses:

— Nos orgulha muito ver o presidente do nosso país assumir a liderança dessa luta, mostrar os resultados que nós conseguimos, em um espaço de tempo tão curto, e assumir, de maneira decisiva, o compromisso de continuar cumprindo com aquilo que o Brasil entende ser o mais correto para si e para a humanidade.

O parlamentar ainda usou a tribuna para destacar a importância do Programa Desenrola do governo federal, que está possibilitando a renegociação das dívidas de pelo menos 30 milhões de brasileiros em atraso com seus pagamentos. Segundo o senador, a escalada da inadimplência no Brasil nos últimos anos foi impulsionada pelo desemprego, a redução da renda familiar e as altas taxas de juros.

— De acordo com a Confederação Nacional dos Lojistas (CNDL), o Brasil atualmente conta com 66 milhões de cidadãos endividados. A criação do programa é fundamental para combater esses fatos. Até o momento, esse programa já possibilitou a renegociação de impressionantes R$ 13,2 bilhões em dívidas. O programa é uma resposta necessária e eficaz para enfrentar a crise de inadimplência que afeta grande parte do nosso povo — concluiu.