Adiada votação do projeto que autoriza locadores de imóveis próprios no Simples

O impacto da proposta de reforma tributária no setor de serviços, com a previsão de uma alíquota do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) entre 25,4...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Audiência alerta para complexidade e aumento da carga na reforma tributária O impacto da proposta de reforma tributária no setor de serviços, com a previsão de uma alíquota do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) entre 25,4...