The Long Island Press distribui um relatório técnico da RevBits que explora um devastador ataque cibernético de 2022 nos sistemas de computador do condado de Suffolk, Nova York

A RevBits, a empresa de soluções de segurança cibernética com sede em Long Island, Nova York, concluiu a revisão do ataque cibernético do condado de Suffolk, Nova York, que aconteceu em 2022 e desativou grande parte dos sistemas governamentais durante meses, afetando as operações municipais e a interação de cidadãos com o governo do seu distrito. O relatório técnico (white paper) da RevBits, Suffolk Hack Part of a Chinese Plot? (O ataque de Suffolk faz parte de uma conspiração chinesa?), foi recentemente publicado em um artigo de acompanhamento na edição de setembro da The Long Island Press.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230919306339/pt/

Há um ano, em 8 de setembro de 2022, um e-mail anônimo apareceu no sistema de computador do governo do condado de Suffolk anunciando um ataque cibernético devastador: ladrões não identificados conseguiram colocar as mãos em quatro terabytes de dados – cerca de 300 milhões de páginas de informações governamentais detalhadas, incluindo informações pessoais altamente confidenciais relativas a 26.000 funcionários atuais e antigos, assim como dados bancários e informações pessoais pertinentes a mais de 400.000 pessoas que receberam multas de trânsito e de estacionamento nos últimos anos.

O ataque cibernético imobilizou os sistemas governamentais: paralisando o setor imobiliário de bilhões de dólares, desviando dezenas de milhões de dólares em pagamentos vitais a fornecedores familiares e desativando funções essenciais do sistema de emergência 911 do condado.

O relatório técnico da RevBits revela que as principais autoridades de aplicação da lei e de inteligência dos EUA estão convencidos de que a invasão foi executada por equipes de hackers do governo chinês como parte do esforço de Pequim rumoàsupremacia global até 2049.

O relatório técnico, iniciado pelo CEO da RevBits, David Schiffer, que fundou e chefiou a Safe Banking Systems antes de administrar a RevBits, é um veterano do mundo cibernético, tendo cruzado com muitos dos maiores casos de informática das últimas décadas, desde lavagem de dinheiro do Kremlin até falhas de segurança na FAA. "Este ataque aconteceu perto de casa – somos uma empresa com sede em Long Island, e eu mesmo residi em Long Island quase toda a minha vida", disse Schiffer. "O flagelo da pirataria informática patrocinada pelo estado precisa de ser levado a sério pelas empresas, mas, ainda mais importante, pelos governos, uma vez que são responsáveis pela prestação de serviços e programas fundamentais para os cidadãos. Infelizmente, como o nosso relatório técnico indicou, o governo do condado de Suffolk não conseguiu lidar bem com esse ataque."

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa abrangente de segurança cibernética dedicada a oferecer aos seus clientes proteção e serviços superiores. A RevBits fornece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas que as empresas enfrentam, oferecendo vários recursos avançados de segurança que podem ser administrados por meio de uma plataforma de segurança unificada. A RevBits está sediada em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres, Inglaterra; e Antuérpia, Bélgica. Para obter mais informações sobre RevBits, visite RevBits.

A RevBits oferece um conjunto completo de soluções que cobrem os principais cenários de ameaças: RevBits Endpoint Security e EDR, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para clientes que executam mais de uma solução RevBits, a administração é gerenciada por meio da plataforma RevBits Cyber Intelligence, um ambiente unificado e de painel único que seleciona, correlaciona e alerta sobre ameaças, ao mesmo tempo que oferece inteligência para uma resposta administrativa rápida. A plataforma RevBits Cyber Intelligence integra-se com todos os SIEMs comuns.

RevBits contratou o jornalista veterano James Mulvaney para pesquisar e escrever o relatório. Mulvaney é um jornalista investigativo e ganhador do Prêmio Pulitzer com ampla experiência na descoberta de crimes internacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230919306339/pt/

Neal Hesterberg

Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios

[email protected]