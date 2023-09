Paim elogia discurso de Lula na ONU e Programa Desenrola Brasil

O senador Paulo Paim (PT-RS) elogiou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o discurso do presidente Lula na abertura da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA). Segundo ele, Lula destacou a necessidade da vontade política por parte dos líderes mundiais para combater a desigualdade e observou que os bilionários detêm mais riqueza do que os 40% mais pobres de todo o Planeta.

O senador destacou também que o presidenteLuiz Inácio Lula da Silvamencionou a importância de proteger o meio ambiente, citando as recentes enchentes no Rio Grande do Sul (RS) como exemplo do impacto das mudanças climáticas.

— A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e implementação do que já foi acordado. O presidente [Lula] foi enfático quando disse que a mais ampla e ambiciosa ação coletiva da ONU voltada para o desenvolvimento, a Agenda 2030, pode e deve se transformar num sucesso, e não num fracasso, como se indica hoje. Estamos na metade do período de implementação e ainda muito distantes das metas definidas. O Brasil está comprometido em implementar todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável de maneira integrada e indivisível — relatou Paim.

Programa Desenrola Brasil

O senador exaltou também o Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo federal em parceria com a Secretaria de Reforma Econômica do Ministério da Fazenda. Para o parlamentar, o programa tem desempenhado um papel fundamental na luta contra a inadimplência no Brasil nos últimos anos. Diversos fatores, de acordo com ele, contribuíram para o crescimento dessas dívidas, incluindo desemprego, redução da renda e altas taxas de juros.

Ele ressaltou que a desativação da dívida não significa o perdão total da mesma, a obrigação financeira continua, mas os bancos se comprometem a não incluir os devedores em cadastros negativos.

— A participação no Programa Desenrola Brasil é totalmente voluntária para credores, beneficiários e bancos. O governo federal estima que essa iniciativa poderá beneficiar 30 milhões de pessoas, oferecendo um caminho viável para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e procuram uma oportunidade de reestruturar suas finanças. O programa Desenrola Brasil é uma resposta necessária e eficaz para enfrentar a crise de inadimplência que afeta grande parte do nosso povo— declarou.