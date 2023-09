Subcomissão da CAE vai opinar sobre projetos da pauta municipalista

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vai contar com uma subcomissão específica para opinar sobre matérias que tratem de assuntos municipalistas. O requerimento ( REQ 160/2023 — CAE ) do senador Eduardo Gomes (PL-TO) foi aprovado pelo colegiado nesta terça-feira (19).

A subcomissão deve contar com nove membros titulares e nove suplentes. Entre os temas que podem ser analisados pelo grupo, o senador Eduardo Gomes destaca os seguintes:

desenvolvimento econômico-social;

políticas de financiamento das ações de competência municipal, inclusive mediante transferências constitucionais;

endividamento público;

política tributária;

viabilidade econômica e fiscal para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios;

cooperação técnica e financeira com a União;

políticas de geração de emprego e renda; e

políticas de ordenamento territorial.

Para o autor do requerimento, as questões econômico-financeiras permeiam todas as discussões sobre a prestação de serviços públicos pelos governos municipais. Ele cita como exemplo programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, serviços de atendimento à saúde, planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e proteção do patrimônio histórico-cultural.

“A subcomissão proposta (tem) a prerrogativa de analisar qualquer matéria cuja dimensão econômico-financeira afete os governos municipais. Busca-se com isso uma melhor articulação entre o desenho das políticas públicas e o objetivo central do nosso regime federativo, qual seja: o aprimoramento tanto da equidade regional como da coesão nacional”, argumenta Eduardo Gomes na justificativa do requerimento.