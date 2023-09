Bynder adquire EMRAYS para revolucionar a experiência do usuário DAM com inovação baseada em IA

Bynder, a plataforma líder de mercado de gerenciamento de ativos digitais (DAM), anunciou hoje a aquisição da EMRAYS, um fornecedor especializado de soluções de pesquisa de IA para DAM.

A aquisição eleva ainda mais a experiência do usuário amplamente reconhecida da Bynder e melhorará a localização de ativos para usuários do Bynder DAM. Ele se baseia nos investimentos existentes da Bynder em IA e reafirma o compromisso da empresa em ajudar os clientes a superar a complexidade e o caos da proliferação de conteúdo com a plataforma DAM mais poderosa, intuitiva e ricamente integrada.

Com esses novos recursos, os administradores de DAM podem reduzir ou eliminar o tempo e o esforço necessários para gerenciar ativos, reduzir custos associados ao gerenciamento de seu DAM e, ao mesmo tempo, melhorar a velocidade e a relevância associadasàdescoberta de ativos. O EMRAYS permite que os clientes da Bynder se beneficiem ainda mais de sua experiência de usuário líder de mercado, aproveitando sua adoção líder de mercado, especialmente em implantações de grandes empresas.

A EMRAYS era um parceiro existente cuja tecnologia foi desenvolvida especificamente para Bynder DAM. A tecnologia já é adotada em diversas contas de clientes e está ajudando essas marcas a oferecer experiências de conteúdo ainda melhores aos seus clientes.

Para marcas que enfrentam os desafios de gerenciar conteúdo em escala, as pesquisas por similaridade EMRAYS, por imagem e de texto em imagem e o localizador de duplicatas impactam o coração de suas operações de conteúdo, permitindo que as equipes encontrem, reutilizem e entreguem conteúdo mais relevante, de forma mais rápida e mais efetivamente.

A Siemens Healthineers usa a plataforma Bynder DAM em 30.000 usuários e já se beneficia dos recursos do EMRAYS. André Kögler, chefe de estratégia e ferramentas digitais, serviços criativos, afirmou: “A pesquisa EMRAYS AI nos permite encontrar imagens e conteúdo com mais rapidez, melhorando a eficiência em nossos processos. Além disso, os recursos de organização aprimorados ajudam a garantir que o conteúdo do nosso Bynder DAM seja consistente e de alta qualidade”.

Bob Hickey, CEO da Bynder, afirmou: “Estamos entusiasmados em receber a equipe EMRAYS na Bynder. Este anúncio surge na sequência de investimentos recentes na introdução de capacidades generativas de IA no mercado.

“As equipes de marketing em todo o mundo continuam a enfrentar o desafio de gerenciar e distribuir um volume crescente de conteúdo direcionado. A aquisição da EMRAYS ajudará nossos clientes a automatizar a gestão disso. Tal como muitos dos nossos recentes desenvolvimentos de IA, esta aquisição é mais uma prova do compromisso da Bynder com a inovação contínua e a liderança de mercado na categoria DAM. A combinação de produtos e pessoas nos permitirá acelerar nosso roteiro de IA e entregar valor adicional aos nossos clientes com mais rapidez".

Cliff Crosbie, CEO e cofundador da EMRAYS disse: “A IA dentro do DAM tornou-se um aliado estratégico para profissionais de marketing que buscam agilizar as operações de conteúdo e melhorar as experiências do cliente. O interesse e a demanda que recebemos dos clientes para implementar nossa tecnologia de IA na plataforma Bynder alimentaram esta parceria e a subsequente aquisição. O valor que os clientes recebem dos recursos do EMRAYS já é inestimável,àmedida que os profissionais de marketing superam os desafios de criação de conteúdo e alcançam maior eficiência.

“Estamos entusiasmados com esta aquisição e ansiosos para inovar com a Bynder em seu roteiro de IA”.

Para obter mais informações sobre Bynder e seus recursos de IA, visite https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/

