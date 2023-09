Mais cinco escolas estaduais recebem melhorias pelo programa Lição de Casa

Com investimento de mais de R$ 220 mil, EEEM Luiz Moschetti terá obra na estrutura do telhado e adaptações de acessibilidade -Foto: Divulgação Seduc

Com recursos do governo do Estado, mais cinco escolas estaduais tiveram avanços em suas obras, realizadas por meio do programa Lição de Casa. Em Cerro Largo, uma reforma foi entregue e, em Caçapava do Sul, Capão da Canoa, Gravataí e Humaitá, outras cinco se iniciaram. Na quarta-feira (13/9), foi concluída a construção de sanitário acessível na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Padre Traezel, de Cerro Largo. Foram investidos R$ 27.673,72 na obra, executada pela Lalini Oppermann Schneider & Cia e fiscalizada pela 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santo Ângelo. Localizada na rua Padre Traesel, 140, a escola atende a 271 alunos.

No mesmo dia, começou o trabalho de reforço estrutural de uma fundação, de um pilar e de parte de duas lajes de concreto armado, além da reconstrução de um piso em concreto no Instituto Estadual de Educação Maria Cristina – CIEP, de Humaitá. A obra também é realizada pela Lalini Oppermann Schneider & Cia e fiscalizada pela 14ª Crop, de Santo Ângelo, por meio de seu escritório de Três Passos. O prazo de conclusão é de 30 dias. Serão investidos R$ 23.705,95 na escola de 204 alunos, situada na rua Daltro Filho, 520, bairro Centro.

Em Capão da Canoa, duas obras começaram na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Luiz Moschetti, que receberá investimento de mais de R$ 220 mil para melhorias. Desde 8 de setembro, a Construtora Bons Ventos está reformando a estrutura do telhado, com investimento de R$ 196.092,70 e prazo de conclusão de 60 dias. No dia 11 de setembro, começaram as adaptações do prédio e dos equipamentos para acessibilidade de pessoas com deficiência. Estão sendo destinados R$ 24.611,48 para a demanda, que conta com execução da Eidt Construções e prazo de 30 dias para conclusão. Os dois projetos são fiscalizados pela 21ª Crop, de Osório. A escola, que atende a 951 alunos, fica na avenida Flávio Boianovski, 760.

Em Caçapava do Sul, desde o final de agosto, está sendo reconstruído o muro frontal da EEEF Cônego Ortiz, além da drenagem e recuperação da estrutura de concreto armado dos reservatórios de água. Com investimento de R$ 50.490,04, a obra é executada pela Lira Construções e Locações de Máquinas e fiscalizada pela 27ª Crop, de Cachoeira do Sul. O prazo de conclusão é de 60 dias. Localizada na avenida Presidente Kennedy, 1847, a instituição de ensino atende a 278 alunos.

Desde o início do mês, a EEEM Emília Viega da Rocha, de Gravataí, está passando por uma recuperação das telas de proteção e da cobertura do corredor, com execução de nova estrutura de sustentação e troca da rede elétrica. São R$ 53.027,67 em investimentos na escola localizada na rodovia RS-020, 15.258, beneficiando 509 alunos. A obra tem prazo de conclusão de 60 dias e está a cargo da Inovare Design de Móveis, Construtora, Comércio e Serviços Diversos. A fiscalização fica a cargo da 28ª Crop, de Gravataí.

Sobre o Lição de Casa

Lançado em junho, o programa Lição de Casa, coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação, prevê a realização de 279 obras em 254 escolas até o final do ano. No total, serão destinados R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na Rede Estadual.