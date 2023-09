Evento gratuito debate futuro do Field Service Management

O mercado de Field Service Management (FSM) ou gerenciamento de serviços de campo deverá passar de US$ 4,23 bilhões, em 2023, para US$ 8,94 bilhões até 2028. Esse crescimento, impensável até antes de 2020, foi puxado por dois eventos de proporções globais: a pandemia da COVID-19 e, posteriormente, a guerra Rússia-Ucrânia. O primeiro causou mudanças profundas na forma como os consumidores se comportavam e como as empresas operavam. Se as pessoas não saiam de casa, os produtos e serviços tinham que ir até elas. E a guerra adicionou uma camada extra de incerteza, reduzindo as possibilidades de recuperação econômica mundial, além de perturbar as cadeias de abastecimento.

Para debater o futuro do FSM e as necessidades regionais dos usuários na América Latina, a 3CON IT & Digital está organizando o fórum LATAM Summit OfficeTrack, que acontecerá no próximo dia 19 de setembro, e reunirá usuários de diversos países como México, Chile, Peru, Argentina, Uruguay, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Bolívia e Brasil.

O evento, que será online e com tradução simultânea, contará com palestras de líderes, visionários e especialistas, em uma jornada de conhecimento recheada de cases de sucesso de diversos países.

“O novo normal criado pela pandemia deslocou o negócio principal de muitas empresas de dentro das quatro paredes para o mundo exterior. O fórum latino-americano será o momento ideal para conectar profissionais e líderes de diversos países e conhecer as últimas tendências em gestão de equipes e recursos em campo”, incentivou Genivaldo Araújo, CEO da consultoria 3CON.

Para participar, basta se inscrever em https://materiais.trescon.com.br/summit-officetrack-2023-latam_inscricao_pt