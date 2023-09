Rochester Electronics oferecerá soluções de sinal misto ativas e em fim da vida útil da Semtech

A Rochester Electronics, LLC e a Semtech Corporation colaboraram para oferecer aos clientes uma ampla gama de soluções de sinal misto e suporte contínuo a canais para componentes ativos e em fim da vida útil (EOL), atendendo produtos e aplicações de longa vida útil que se alinhamàdedicação da Semtech de satisfazer as necessidades de clientes globais.

A Semtech tem uma rica história que remontaàdécada de 1960 como fabricante de produtos de alta confiabilidade que evoluiu para uma multinacional inovadora em tecnologia que fornece semicondutores analógicos e de sinal misto diferenciados e disruptivos. Ao manter padrões de qualidade excepcional, a Semtech gera valor de forma consistente e assegura um alto nível de satisfação dos clientes.

A Rochester Electronics é a maior fonte contínua de semicondutores do mundo, oferecendo dispositivos 100% autorizados, rastreáveis, certificados e garantidos. A Rochester se concentra em estender a disponibilidade de produtos de vida útil obsoleta, além de oferecer suporte para produtos de vida útil ativa.

Como parte do pacote de inventário inicial, a Rochester recebeu 12 milhões de unidades de produtos da Semtech, incluindo uma seleção diversificada de dispositivos de gerenciamento de potência, drivers de LED, filtros, dispositivos de proteção de TVS/ESD, sensores de proximidade, expansores de portas de E/S e transceptores de RF.

“A Rochester agradece a oportunidade de oferecer a ampla gama de soluções de sinal misto da Semtech. Essa oferta melhora a posição da Rochester no mercado, permitindo-nos servir uma ampla gama de setores do mercado global, e estamos ansiosos para continuar a ampliar o relacionamento com nossos clientes em todo o mundo.”

— Mark Gohr, Diretor de desenvolvimento de fornecedores da Rochester Electronics, Américas

“Temos a satisfação de trabalhar com a Rochester Electronics, que agora oferecerá uma seleção do portfólio abrangente de soluções de semicondutores de sinal misto da Semtech. A Rochester Electronics é líder do setor como fonte contínua de produtos e soluções de semicondutores, autorizada por mais de 70 dos principais fabricantes de semicondutores e fornece uma ampla gama de semicondutores em fim da vida útil (EOL). Esse relacionamento com a Rochester gera muito valor para nossos clientes, com suporte a aplicações de longa vida útil e extensão da vida útil dos produtos.”

— Hieu Duong, Diretor sênior de vendas de canais globais, Semtech

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fornecedora contínua de semicondutores do mundo — 100% autorizada por mais de 70 dentre os principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 números de peça e oferecendo a maior linha do mundo de semicondutores em fim de vida útil (EOL) e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo. A Rochester oferece uma variedade completa de serviços de fabricação que inclui projeto, processamento de wafer, montagem, ensaio, confiabilidade e arquivamento de IP, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação e reduzindo o tempo de lançamento de um novo produto ao mercado.

A Rochester é The Semiconductor Lifecycle Solution™. Nenhuma outra empresa se compara a ela em relaçãoàamplitude da seleção de produtos, aos serviços de alto valor agregado e às soluções de fabricação.

Com pessoal de vendas diretas e suporte em todos os principais mercados, além de uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, nosso objetivo é satisfazer às suas necessidades por telefone ou através de nossas plataformas de comércio eletrônico, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para obter mais informações, acesse: www.rocelec.com.br

Sobre a Semtech

Semtech Corporation (Nasdaq: SMTC) é uma fornecedora de semicondutores, sistemas de IoT e de serviços de conectividade em nuvem de alto desempenho dedicada a oferecer soluções tecnológicas de alta qualidade que permitem termos um planeta mais inteligente, conectado e sustentável. Suas equipes globais têm o compromisso de capacitar arquitetos de soluções e desenvolvedores de aplicações para desenvolver produtos inovadores para os mercados de infraestrutura, industrial e de consumo.

Para saber mais sobre a tecnologia da Semtech, visite Semtech.com ou siga no LinkedIn ou Twitter.

Semtech e o logotipo da Semtech são marcas registradas ou de serviço da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.

