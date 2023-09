Quatro escolas do Vale do Taquari retomam as atividades na próxima segunda-feira (18)

Mais quatro escolas atingidas pelas enchentes das últimas semanas na região do Vale do Taquari retomam as atividades a partir da próxima segunda-feira (18/9). São elas: Escola Fernandes Vieira, que atende 331 alunos em Lajeado; Escola Padre Domenico Vicentini, com 95 alunos, em Encantado; e Escola Padre Vicente Rodrigues, em Santa Tereza.



A Escola Moinhos, em Estrela, fará um acolhimentos para professores na segunda e, na terça-feira (19/9), estará aberta para receber os 159 estudantes da instituição.

Técnicos das subsecretarias de Infraestrutura e Serviços da Secretaria da Educação (Seduc) e de Obras Escolares da Secretaria de Obras Públicas (SOP) seguem na região do Vale do Taquari agilizando projetos para a recuperação dos estabelecimentos de ensino, monitorando a situação das escolas e apoiando as equipes locais.

Texto: Ascom Seduc

Edição: Secom