Intelsat oferece novo serviço confiável de conectividade de transmissão

A Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélite e terrestre do mundo e principal fornecedora de serviços de Inflight Connectivity (IFC), anunciou hoje um novo sistema de distribuição de conteúdo que utilizará a internet para transportar conteúdo de vídeo de qualidade no mundo todo. O serviço IntelsatOne IP aproveita décadas de experiência satelital e terrestre da Intelsat para oferecer confiabilidade, atendimento ao cliente, alcance global, recursos de backup de conteúdo e escalabilidade.

“O IntelsatOne IP aumenta o alcance e a flexibilidade da Intelsat Global Media Network e complementa nossa atual presença mundial de satélite e fibra”, disse Pascale Fromont, vice-presidente de Mídia da Intelsat. “O IntelsatOne IP oferece mais opções de conectividade para emissoras de todos os portes que buscam formas mais acessíveis e confiáveis de transportar conteúdo, bem como para aquelas que buscam novas formas de aumentar a audiência.”

O IntelsatOne IP foi projetado como uma rede global interconectada alimentada por uma plataforma de software que elimina a necessidade de hardware, o que faz com que a implementação seja mais rápida.

Usando a infraestrutura híbrida terrestre e via satélite da Intelsat, as emissoras também são capazes de acessar toda a Intelsat Global Media Network, proporcionando a conectividade que os provedores de IP tradicionais não são capazes de fornecer. Isso capacita os clientes de mídia com uma solução mundial e segura, equipada com visibilidade total da rede, gerenciamento de roteamento controlado e para vários destinos, melhor gerenciamento completo de vídeos e proteção do streaming.

O produto já está disponível para os clientes testarem. O IntelsatOne IP estará disponível comercialmente mais adiante, como um serviço operacional.

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está focada em fornecer comunicações via satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e serviços gerenciados da empresa. Visando preencher a brecha digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneira” da indústria de satélites em serviço para seus clientes e para o planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora estão de olho nos “próximos avanços” no espaço, ao mesmo tempo em que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Siga-nos nas redes sociais:

Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230915045550/pt/

Melissa Longo - [email protected]; +1 240-308-1881