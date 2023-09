A Evadore é pioneira no ecossistema de ReFi sustentável e está cotada em bolsas de criptomoedas

Evadore, o ecossistema transformador de finanças regenerativas (ReFi) da EvaLabs, agora está listado nas principais bolsas de criptomoedas, tais como a Lbank, Bitmart, P2PB2B e XT. A plataforma tem como objetivo unir empreendedores de blockchain, startups e comunidades através de tecnologias de blockchain ecológicas que estão criando um mundo mais sustentável.

Na análise de sua economia de tokens, o livro branco da Evadore refere que foram vendidos 39,045% da oferta inicial total na Oferta Inicial de Bolsa (IEO, Initial Exchange Offering). A restante percentagem é atribuída da seguinte forma: 4% para marketing, 3% para AirDrops, 7,5% para recompensas decorrentes de apostas e 16% se destinamàEvadore Foundation.

Uma solução de blockchain para as emissões de carbono

A Evadore, uma iniciativa da EvaLabs baseada na EvaChain, defende que os princípios das ReFi, os quais se focam na sustentabilidade, justiça social e gestão ambiental, devem ser aplicados aos sistemas financeiros de blockchain. Isiah Cargo, CIO da EvaLabs, frisou a necessidade urgente de implementar mudanças, referindo que “87% da energia usada pelas tecnologias de blockchain provém de fontes não renováveis”.

Investir na energia renovável

A documentação técnica do projeto revela planos para um sistema financeiro que se distancia dos combustíveis fósseis, abraçando a sustentabilidade. As receitas geradas pelo ecossistema da Evadore serão canalizadas para mitigar as emissões de carbono, especificamente através do financiamento de projetos de energia hidrelétrica, solar e eólica. Isiah Cargo afirmou, ainda, que a Evadore tem planos para facilitar iniciativas de compensação de carbono e combater a desflorestação, adquirindo créditos de carbono através da Evadore Foundation.

O ecossistema abrangente é mais do que apenas uma carteira

O ecossistema de ReFi da EvaLabs oferece uma vasta gama de produtos e serviços financeiros sustentáveis. Eles incluem a Eva Chain, EvaStore, EvaPay, GreenWallet, EvaForest e CarbonEva. Isiah Cargo sublinhou o compromisso da Evadore com um ecossistema sustentável, mencionando que “a Evadore convida o mundo a fazer parte de um futuro isento de carbono através de sua solução de blockchain globalmente escalável e neutra em carbono”.

