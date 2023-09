A IA agora pode ajudá-lo a reservar o itinerário de viagem perfeito

Guide to Europe anuncia um avanço inovador no planejamento de viagens: Travis, um planejador de viagens com IA alimentado por IA generativa, agora oferece aos usuários itinerários de viagem otimizados com base nas preferências do cliente, proximidade da atração, uma combinação única de dados de avaliação, horário de funcionamento e outras variáveis críticas.

Usando um algoritmo genético de IA de última geração, Travis escolhe uma seleção incomparável de atrações e otimiza rotas para oferecer uma experiência de viagem perfeita.

O Chatbot vai além do planejamento convencional ao oferecer os melhores serviços adaptados às preferências e avaliações dos clientes. Isso permite que os usuários visualizem e reservem uma viagem inteira em um processo simples de reserva.

Helgi Helgason, chefe de IA do Guide to Europe e visionário do Travis, afirma: "Estamos muito satisfeitos em apresentar um chatbot que revoluciona a forma como as pessoas planejam suas viagens. O Travis permite que os usuários interajam e procurem a viagem perfeita usando linguagem natural. Você nem precisa especificar um destino; você também pode simplesmente inserir as experiências desejadas, como clima, região ou cultura. O Travis pode economizar tempo e evitar o estresse, permitindo que os clientes reservem viagens perfeitamente planejadas com rapidez e confiança".

Helgi acrescenta: "Travis não é apenas um planejador de itinerário; é um divisor de águas. Aproveitando uma enorme quantidade de dados, ele pode planejar meticulosamente sua viagem de uma forma que estamos confiantes de que supera as capacidades humanas, tanto em precisão quanto em velocidade. Não é apenas sobre reservar uma viagem; é sobre tornar a viagem perfeita".

Com o lançamento deste serviço inovador, o Guide to Europe solidifica a sua posição na vanguarda da tecnologia de viagens, oferecendo uma dimensão totalmente nova no planeamento de viagens, localização e reserva de férias na Europa.

