A Diligent anuncia a 'Diligent One', a única plataforma integrada que oferece uma experiência de GRC unificada e conectada

A Diligent, uma empresa líder em GRC SaaS (Software como Serviço), anunciou hoje a Diligent One, uma plataforma inovadora que ofereceàliderança, aos conselhos e aos profissionais uma única fonte para todas as suas necessidades de governança, risco e conformidade (GRC). A plataforma foi anunciada ao vivo hoje na Modern Governance Summit, o principal evento de GRC do mundo, e está disponível em fase-piloto agora.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230914134402/pt/

The Diligent One platform. (Graphic: Business Wire)

Nos últimos seis meses, a Diligent lançou painéis de relatórios do conselho e da liderança para ESG, auditoria, risco cibernético e envolvimento do investidor para trazer insights claros e consistentes sobre a postura de risco das organizações. Com a Diligent One, os usuários têm a capacidade de personalizar e criar painéis usando dados e sistemas da empresa. Combinados com as melhores soluções da Diligent em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, os clientes agora têm uma visão conectada do gerenciamento de riscos e a capacidade de capturar e contextualizar dados e insights e reportar ao conselho — tudo em uma única plataforma.

“Para ver o panorama geral, é preciso começar com os dados. Entretanto, muitas vezes esses dados estão em planilhas ou em vários sistemas acessados por muitos aplicativos diferentes. É aí que mora o risco – nos pontos desconectados e nos espaços entre sistemas em silos”, disse Brian Stafford, presidente e CEO da Diligent, durante seu discurso de abertura na Cúpula de Governança Moderna (Modern Governance Summit). “Em nossas conversas com os clientes ao longo dos anos, a única constante é que eles são inundados por dados e soluções. É por isso que estamos tão entusiasmados em oferecer aos nossos clientes a única plataforma do mercado que fornece uma única fonte de verdade para todas as suas necessidades de GRC.”

“No ambiente de negócios em rápida evolução de hoje, obter acesso a dados de governança de alta qualidade é essencial para entender e atender às necessidades de um conjunto diversificado de partes interessadas“, disse Lili Mehta, vice-presidente-sênior e diretor-global dos Negócios Corporativos da Glass Lewis. “Os diretores de conselhos e executivos agora exigem uma visão unificada de seus dados para que possam analisar e relatar de forma mais eficaz às suas partes interessadas. Ao fornecer informações significativas, as empresas podem gerenciar proativamente uma ampla variedade de questões e manter uma vantagem competitiva.”

A Diligent One é a única plataforma que fornece análises automatizadas de praticamente todos os dados e fornece monitoramento contínuo de áreas de risco identificadas, permitindo que as organizações reduzam o trabalho manual, criem insights acionáveis e expandam a cobertura de riscos, economizando tempo e dinheiro.

“O cenário de riscos está se expandindo e evoluindo a uma velocidade cada vez maior, e a compreensão dos riscos específicos que poderiam afetar materialmente os negócios tornou-se mais difícil como resultado”, disse Adam Bailey, vice-presidente-sênior e diretor-global de produtos da Diligent. “Uma abordagem fragmentada do GRC não é mais sustentável para as organizações. Uma plataforma integrada é fundamental para fornecer os insights necessários para impulsionar o desempenho da empresa e garantir a saúde operacional.”

Saiba mais sobre a plataforma Diligent One aqui.

Sobre a Diligent

A Diligent é uma empresa líder em GRC SaaS que oferece às organizações as ferramentas e soluções necessárias para trazer clareza a riscos complexos, elevar insights impactantes e antecipar um mundo em constante mudança. Com soluções em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, a Diligent capacita mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselhos e líderes a tomar decisões melhores e mais rápidas, não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

Siga a Diligent no LinkedIn, Twitter e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230914134402/pt/

Para obter mais informações:

Julia Hanbury

Gerente-sênior de Comunicações da Diligent

+1 (604) 669-4225

[email protected]