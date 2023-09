  Sagemcom apresenta Video Soundbox™ com tecnologia RDK na IBC

Sagemcom, líder mundial em soluções de vídeo, áudio e banda larga para operadoras, anunciou hoje que a mais nova versão de seu inovador Video Soundbox™ agora é alimentada pelo software de código aberto RDK.

O RDK é uma solução de software de código aberto, implementada em mais de 100 milhões de dispositivos do mundo inteiro, que padroniza funções básicas e telemetria usadas em dispositivos conectados de banda larga, vídeo e IoT. No ano passado, a Sagemcom anunciou sua entrada no prestigioso Conselho Consultivo Técnico de RDK e seu compromisso de incorporar o software RDK em todo o seu portfólio de dispositivos CPE de banda larga (PON, FTTH, DOCSIS, DSL e 5G). A Sagemcom também está adotando o software RDK em produtos de vídeo, incluindo o Video Soundbox – um hub completo de entretenimento de áudio/vídeo, que incorpora alto-falantes e woofer de primeira qualidade, com certificação Dolby Atmos e Dolby Vision, áudio potente, natural e autêntico, ajustado pela Bang & Olufsen.

“Com o mercado de entretenimento doméstico em constante evolução, a Sagemcom está sempreàprocura de formas de oferecer produtos inovadores e de alta qualidade aos seus clientes da melhor forma possível”, afirmou Olivier Taravel, presidente executivo sênior de Vídeo na Unidade de Negócios de Soluções de Áudio e Vídeo da Sagemcom. “Nosso compromisso com o RDK é fundamental para nosso plano de produtos e estamos entusiasmados em oferecer o Video Soundbox como o produto mais recente disponível para operadoras de RDK do mundo todo. Também confiamos no Video Soundbox como um produto com grande diferencial que pode ajudar as operadoras a aumentar a satisfação do cliente com seu alto NPS e reduzir a rotatividade.”

“A Sagemcom continua na vanguarda da modernização de produtos e serviços para os atuais fornecedores de serviços de TV paga e banda larga”, comentou Jason Briggs, presidente e gerente geral do RDK. “É uma honra tê-la em nosso Conselho Consultivo Técnico de RDK e estamos particularmente satisfeitos com a adoção do RDK em um dispositivo tão inovador como é o caso do seu Video Soundbox.”

Video Soundbox

Seja assistindo a um filme, fazendo streaming de música ou apenas curtindo um som ambiente, o Video Soundbox oferece uma experiência de áudio capaz de envolver os consumidores em seu conteúdo favorito e dar-lhe vida. O Video Soundbox possui certificação Dolby Atmos e Dolby Vision, o que significa que apresenta um som rico e espacializado e imagens 4K HDR nítidas. Isso faz dele a escolha perfeita para uma configuração de cinema em casa, pois permite aos espectadores experimentar plenamente a profundidade e a clareza do conteúdo moderno.

O Video Soundbox também oferece controle de voz de campo distante e serviços de assistência de voz por meio de seus microfones integrados. Isso o torna fácil de usar e conveniente para cenários de vários usuários e muitos idiomas. Com o Video Soundbox, os consumidores podem alterar o volume, mudar de canal ou reproduzir sua playlist favorita apenas dando um comando de voz.

Uma das razões mais convincentes para as operadoras considerarem a implementação do Video Soundbox é sua alta pontuação líquida de promotor (NPS). Essa métrica mede a satisfação e a fidelidade do cliente, e o Video Soundbox mostra consistentemente que os consumidores estão extremamente satisfeitos, o que faz dele uma ótima ferramenta de retenção para as operadoras.

Sobre a Sagemcom

Graças às soluções inovadoras criadas e desenvolvidas pelos nossos colaboradores, a Sagemcom fornece acessoàinternet de banda larga, entretenimento e fornecimento de energia gerido ao maior número de pessoas do mundo inteiro.

Como uma “mission-driven company” (ou “empresa orientada para a missão”) desde janeiro de 2022, a Sagemcom garante que a concepção, criação e uso dessas soluções são sustentáveis e cumprem os compromissos ambientais e sociais que são conhecidos e compartilhados por todos seus colaboradores, parceiros e partes interessadas. A Sagemcom é líder mundial em produtos e soluções de banda larga e líder europeia em medição inteligente.

