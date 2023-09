IP Force participa do podcast Papo de Vendedor

A IP Force, empresa especialista em soluções para telefonia IP e Pabx Virtual participou, no último dia 17 de agosto, do podcast "Papo de Vendedor". Durante o programa, o foco principal do bate papo foi abordar a eficiência da comunicação assertiva com o cliente em diferentes mídias. A comunicação com clientes é uma pauta constante evidenciada por diversas pesquisas do setor empresarial. De acordo com um relatório da Zendesk, 81% dos compradores tomaram decisões de compra com base na qualidade do atendimento ao cliente e 92% dizem que uma experiência positiva do atendimento ao cliente aumenta a probabilidade de fazerem outra compra.



Durante o programa, a Head do departamento comercial da IP Force, Cinthia Aline, participa de uma conversa descontraída e informativa, discutindo temas relevantes para o cenário de vendas. A profissional deu ênfase na utilização do Pabx na Nuvem e na comparação entre o telefone e o uso do WhatsApp como meios de comunicação em vendas.



“Hoje em dia existe espaço para todo tipo de atendimento, ainda mais com o avanço da tecnologia os meios de comunicação, que ficaram ainda mais fáceis. Porém, acredito que a performance se mostra bem mais eficiente por telefone do que via texto, justamente por esse contato direto e imediato com o cliente”, evidencia Cinthia Aline.



Nesse episódio, Cinthia Aline, também enfatiza a importância das empresas proverem ferramentas de gestão para os gestores de vendas, como gravação das ligações, relatórios com tempo médio de atendimento, entre outras estratégias. Segundo ela, essas práticas permitem acompanhar a evolução e a performance dos vendedores, além de treinamentos e reciclagens constantes. “Assim, é possível manter um bom atendimento desde o primeiro contato até a finalização da venda, levantando em questão também, o bom humor e a educação perante ao prospect”, afirma.



Além disso, no podcast bate-papo foram compartilhados insights sobre as tendências atuais nas estratégias de vendas, os desafios enfrentados pelos profissionais da área e as diferentes abordagens quando se trata de comunicação com clientes.



Cinthia afirma que, para a IP FORCE, é importante reforçar o posicionamento da empresa em contribuir com ferramentas de gestão e integração com softwares que agregam entre si suas funcionalidades. Para escutar o episódio completo, basta acessar: https://open.spotify.com/episode/3wybIODaqJ8idc65KcgwNg