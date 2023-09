Monster Hunter Now com Lançamento Mundial em Dispositivos Móveis!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que o Monster Hunter Now, um novo jogo eletrônico para dispositivos móveis (para iOS/Android) da série Monster Hunter, está sendo lançado a nível mundial em 14 de setembro 2023.

Monster Hunter Now é um novo jogo eletrônico da série Monster Hunter que oferece aos jogadores uma experiência de caça acessível que pode ser disfrutada como parte na vida cotidiana, sendo desenvolvida e distribuída pela Niantic, uma empresa que conta com experiência em áreas de vanguarda, como tecnologia baseada em localização e realidade aumentada. No jogo, os jogadores assumem o papel de caçadores e embarcam em uma aventura durante a qual caçam monstros vividamente realistas que aparecem no mundo real.

Este novo jogo combina a atração da série Monster Hunter com a tecnologia de desenvolvimento da Niantic, com recursos que permitem aos jogadores formar equipes com outros para caçadas ou caçar monstros que foram encontrados enquanto o aplicativo estava fechado mais tarde em seu tempo livre. A expectativa pelo jogo é alta, com os candidatos para o teste beta fechado excedendo em muito as vagas disponíveis, sendo que o número de jogadores pré-registrados agora ultrapassa 3 milhões de pessoas. A Capcom continuará trabalhando com a Niantic no desenvolvimento contínuo do jogo para proporcionar a diversão do Monster Hunter a um público ainda mais amplo ao redor do mundo.

A Capcom está comprometida em oferecer ainda mais crescimento, enquanto visa criar novas oportunidades de negócios e maximizar o valor do conteúdo de seus jogos. A empresa também continuará utilizando suas marcas líderes no crescente mercado mundial de jogos eletrônicos para dispositivos móveis.

Sobre a série Monster Hunter:

A série Monster Hunter consiste em jogos de ação de caça que colocam os jogadores contra monstros gigantes em belos ambientes naturais. A série definiu um novo gênero no qual os jogadores cooperam com seus amigos através de uma rede e desde então se tornou um fenômeno mundial, com vendas acumuladas da série superando 94 milhões de unidades vendidas em 30 de junho de 2023.

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é uma desenvolvedora, editora e distribuidora líder mundial em entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informação sobre a Capcom podem ser encontrada em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

