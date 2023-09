Richard Curtis lança nova versão da famosa cena do balneário de Al Pacino para salientar que o mundo está no "Intervalo" para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O mundo está no período de intervalo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 - mas apenas 15% deles estão a caminho de ser cumpridos

Richard Curtis lança nova versão da famosa cena do balneário de Al Pacino para assinalar que o mundo está no "Intervalo"



LONDRES, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O cineasta e defensor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Richard Curtis e a sua organização Project Everyone estão a lançar uma versão especial do famoso discurso de balneário "Centímetro a centímetro", proferido por Al Pacino no filme Um Domingo Qualquer, da Warner Bros. Pictures.

A nova versão da cena coloca-a no contexto da chegada ao "meio-tempo" dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e inclui novas falas de Al Pacino gravadas especialmente para esta versão da cena.

O filme é lançado hoje [14 de setembro] para realçar o facto de o mundo estar agora num interregno no que se refere aos ODS.

Os ODS são um conjunto de 17 objetivos acordados pelos líderes mundiais nas Nações Unidas em 2015, que visam acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos até 2030.

No entanto, apenas 15% dos objetivos estão a caminho de ser cumpridos, com o triplo impacto da COVID-19, dos conflitos e da crise climática a inverter anos de progressos arduamente conquistados.

O filme está a ser lançado num momento em que os líderes se preparam para reunir na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Para sublinhar que o mundo está no período de intervalo no que diz respeito aos Objetivos, o artista de renome Es Devlin concebeu e construiu uma instalação artística única na sede da ONU - o Pavilhão dos ODS - que arranca com um "Espetáculo de Intervalo" às 19h00 EST de segunda-feira, 18 de setembro, com a participação de talentos e líderes mundiais.

Richard Curtis disse: "A campanha 'Halftime' pede que todos se unam para atingir os ODS até 2030. Estou verdadeiramente otimista quanto ao facto de que, com as medidas certas e a vontade política, dentro de sete anos poderemos estar a olhar para trás e assistir a uma das maiores reviravoltas de segundo tempo de sempre. Tem sido muito emocionante trabalhar com o extraordinário discurso de Al Pacino para ilustrar a paixão e o sentido de urgência que são necessários para mudar as coisas."

Vídeo gentilmente cedido pela Warner Bros. Discovery, Inc.

UM DOMINGO QUALQUER e todas as personagens e elementos relacionados © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

Contacto para os meios de comunicação social: [email protected]

Um vídeo que acompanha este comunicado está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bcc4f3a-f733-4233-8321-2572934c8967

Uma foto que acompanha este comunicado está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc4d4e06-625c-41e0-929a-d7be3d7d35ac





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1000839446)