Linksys Anuncia a Próxima Etapa em Conectividade Residencial e de Pequenos Escritórios

Linksys®, uma empresa emblemática de conectividade para residências e pequenos escritórios, anunciou em uma declaração de diretoria sua nova tecnologia Cognitive Experience. Esta tecnologia traz um nível totalmente novo de inteligência para redes com recursos tecnológicos de ponta sobretudo criados para aumentar e aperfeiçoar a experiência do usuário.

No espaço tecnológico, a palavra "cognitiva" se refere a "tecnologias pensantes" que podem solucionar problemas de modo determinista, seja por seleção do usuário ou automação. Desenvolvido com base em informações e retorno do usuário, a Cognitive Experience visa poupar tempo e esforço, ao automatizar o processo de relatar problemas técnicos aos agentes de suporte ao cliente.

"Atualmente, 50% de nossas ligações de suporte são interrompidas, ninguém fala, pois nossos Guardiões revisam registros e informações da rede, enquanto o cliente está ao telefone", disse Lucas Peterson, Chefe de Suporte ao Produto da Linksys. "Com a Cognitive Experience da Linksys, recebemos todas as informações necessárias enviadas antecipadamente através da automação, para que nossos Guardiões possam revisar e diagnosticar antes de ligar ao cliente. Isto, junto com nossa capacidade de coadministrar temporariamente a rede, com a permissão do cliente, claro, nos dará possibilidade de solucionar problemas em um tempo extremamente rápido."

A Experiência Cognitiva permite que um agente de atendimento ao cliente da Linksys analise seu problema técnico remotamente, para que, ao entrar em contato com o usuário, tenha todas as informações necessárias para solucionar o problema. Os agentes de atendimento ao cliente podem assim administrar o suporte técnico remotamente mediante sua rede. Você pode conceder ou cancelar o acessoàrede a qualquer momento. Isto permite que os agentes de atendimento ao cliente solucionem qualquer problema com eficácia em um tempo extremamente rápido.

Na Fase 1 de sua implementação, os recursos da Cognitive Experience irão se concentrar no seguinte:

Se você tiver algum problema com sua rede WiFi, o Cognitive Experience poderá executar um teste em sua rede

Abrir um ticket de problema no aplicativo Linksys e receber uma ligação dos agentes de atendimento ao cliente da Linksys

Um agente irá avaliar o relatório e poderá acessar facilmente sua rede, com sua permissão, para solucionar o problema

A Cognitive Experience irá executar uma verificação de integridade em sua rede para localizar qualquer problema potencial adicional

A Fase 1 da Cognitive Experience da Linksys está prevista para ser finalizada até o fim deste ano civil. A Cognitive Experience fará sua estreia com produtos da Designer Series da Linksys até o fim do ano. A partir de 2024, a Cognitive Experience estará disponível em outros produtos da Linksys.

A Fase 2 da Cognitive Experience da Linksys está atualmente em andamento e inclui novas "notificações inteligentes" que humanizam ou personalizam as percepções derivadas de sua rede, entregues de modo significativo.

Exemplos de notificações inteligentes incluem:

Quando a WAN de uma rede fica inativa, verificamos se a rede residencial está funcionando e enviamos uma notificação de WAN inativa

Quando a WAN de uma rede volta a operar, verificamos a mesma e testamos outra vez a rede residencial e enviamos notificações de WAN Up e Home Network Up

Os usuários podem selecionar certos dispositivos para serem notificados quando saírem e entrarem de novo na rede

As ofertas da Designer Series que incluem Cognitive Experience são:

Velop Pro 6E - atualmente disponível nos EUA na Amazon, Best Buy e Linksys.com

Velop Pro 7 - esperado para setembro/outubro, agora disponível sob solicitação antecipada na Amazon e Best Buy

Velop Micro Router 6 - esperado para outubro/novembro

Velop Micro Mesh 6 - esperado para outubro/novembro

